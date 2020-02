Uusi kaksipäiväinen kaupunkifestivaali tuo Joensuuhun elokuussa muun muassa Chisun, Dingon ja Klamydian

Festivaaleille julkistetaan vielä kaksi esiintyjää maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Tapahtuman liput tulivat myyntiin tänään.

Joensuu soi -kaupunkifestivaali on suunnattu täysi-ikäisille. Viime kesänä vastaava tapahtuma järjestettiin Salossa ja Järvenpäässä.

Sirkkalanpuistossa on tarjolla runsaasti musiikkia, sillä viikkoa ennen Joensuu soi -tapahtumaa siellä järjestetään Rock in the City -festivaali.

Joensuu soi -tapahtuman esiintyjät:

Pe 14.8.2020:

Suvi Teräsniska, Samuli Edelmann & Orkestra Suoralähetys, Chisu ja Dingo.

La 15.8.2020:

Neon 2, Maija Vilkkumaa, Antti Ketonen, Kolmas Nainen ja Klamydia.