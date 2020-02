Amerikkalaisnäyttelijä Tom Cruisen tähdittämän tuoreimman Mission: Impossible VII -elokuvan kuvaukset Venetsiassa on peruttu koronavirusepidemian vuoksi, kertoi elokuvan tuotantoyhtiö Paramount Pictures. Toimintarainaa oli tarkoitus kuvata kanaalikaupungissa kolmen viikon ajan.

Paramountin mukaan filmiryhmä ja näyttelijät palaavat kotiin siihen saakka kunnes kuvaukset taas jatkuvat. Mission: Impossible VII -elokuvan on määrä tulla teatterilevitykseen runsaan vuoden kuluttua.

Italiassa on todettu jo liki 230 koronavirustartuntaa, mikä on suurin määrä Euroopassa. Epidemian vuoksi on jo peruttu muun muassa Milanon muotiviikot ja Venetsian karnevaalit. Ainakin kuusi jalkapallon pääsarjan Serie A:n ottelua tullaan pelaamaan virusvaaran vuoksi ilman yleisöä.

