Stalinin hirmutekojen paljastanut toimittaja jäi tuntemattomaksi, mutta viimein hän sai oman elokuvan – pääosanäyttelijä kavahtaa diktaattorin suosion kasvua Venäjällä

Toimittaja Gareth Jones ei ole kovin tunnettu historian hahmo. James Nortonkaan ei tiennyt hänestä mitään ennen kuin sai roolitarjouksen.

– Jonesin tarina oli täysin unohduksissa 1980-luvulle asti. Hän sai todellista arvostusta vasta niin myöhään, Norton kuvailee.

Walesilainen toimittaja Jones matkusti maaliskuussa 1933 salaa Ukrainaan reportaasimatkalle. Vielä Moskovassa hänelle oli vakuuteltu, että väitteet nälästä olivat ainoastaan Neuvostoliiton vastaista propagandaa.

Ukrainaan livahtanut Jones todisti nälänhädän, holodomorin, joka johti miljoonien kuolemaan. Hän oli ainoa journalisti, joka kirjoitti aiheesta.

Tosin ei Jonesia oltu uskoa lännessäkään. New York Timesin tähtitoimittaja Walter Duranty, joka nautti luksuselämästä Moskovassa, kertoi suuremmalle lukijakunnalle aivan toisenlaista tarinaa Neuvostoliiton edistysaskelista.

Agnieszka Hollandin elokuva Mr. Jones tulee ensi-iltaan Suomessa ensi viikon perjantaina. Sen kuvittama tositarina tuntuu monella tapaa ajankohtaiselta. Pääroolin esittävä Norton kertoo kokeneensa elokuvanteon mieleenpainuvimmat hetket nimenomaan Ukrainassa.

– Siellä oli pystyssä autiokyliä, joiden ovet ja ikkunat naulattiin holodomorin aikaan kiinni. Historia oli yhä läsnä.

Manipulaatio leviää

Brittinäyttelijä Norton on tuttu sarjoista Happy Valley ja Grantchester. Hänellä on rooli myös Greta Gerwigin tuoreessa Pikku naisia -elokuvassa.

Hollywoodissa työskennelleen ja muun muassa The Wire -sarjaa tehneen puolalaisohjaaja Agniezska Hollandin kanssa työskenteleminen oli Nortonille silmiä avaava kokemus. Paitsi kokenut elokuvantekijä, Holland oli myös Euroopan historian ja nykypolitiikan asiantuntija.

Holland näki Jonesin tarinassa yhtäläisyyksiä Puolan tilanteeseen. Pulitzer-palkitun Durantyn valeuutistehtailu muistutti Nortonia siitä, mitä Iso-Britanniassa on tapahtunut brexitin tiimoilla.

– Agniezskan mukaan elämme taas pimeää aikaa. Manipulaatio leviää kuin 1930-luvulla, Norton kertoo.

Kun Gareth Jones sai juttunsa julkaistua, häntä ei kummemmin kiitetty. Nälänhädän kiistäminen jatkui, ja Jonesin uskottavuus kyseenalaistettiin. Jones ammuttiin hämärissä olosuhteissa reportaasimatkalla Mantshuriassa pari vuotta myöhemmin vasta 29-vuotiaana.

Historioitsijat ovat arvioineet, että kyseessä oli Neuvostoliiton salaisen palvelun NKVD:n kosto. Vuonna 1990 New York Times julkaisi artikkelin, jossa todettiin Durantyn journalismin olleen huonointa, mitä lehdessä on koskaan julkaistu.

Stalinin pitkä varjo

Gareth Jones oli Nortonin mukaan rohkea ja samalla hieman naiivi.

– Jones ei voinut jäädä aloilleen. Hänen piti mennä paikan päälle ja kirjoittaa. Hän ei kyennyt kunnioittamaan heitä, jotka vaikenivat. Myöhemmin on käynyt ilmi, että holodomoriksi kutsuttu Ukrainan nälänhätä oli Josif Stalinin tietoisen politiikan seuraus. Venäjällä ihaillaan taas Stalinia.

Mr. Jonesissa ei vältellä karmeuksiakaan, vaan näytetään ukrainalaisten joutuneen turvautumaan jopa kannibalismiin. Elokuvaa ei ole maassa levitetty.

– Tietenkin haluaisin, että elokuvaa esitettäisiin Venäjällä. Voin vain toivoa, että kiinnostus siellä heräisi, Norton sanoo.

– Stalinin uusi suosio on järkyttävää. Sehän on sama kuin kehuttaisiin Hitlerin johtamistaitoja.

Näyttelijä sanoo pitävänsä suuresti Venäjän kulttuurista.

– Miksi kansakunta valitsee luopua vapaudestaan? Se on outoa ja se on surullista.

Ehdokas uudeksi James Bondiksi

James Nortonin nimi on tullut esiin veikkauksissa siitä, kuka saattaisi olla seuraava James Bondin esittäjä. Daniel Craig jatkaa uudessa 007-elokuvassa No Time to Die jatkoajalla. Hänet taivuteltiin vielä kerran Bondiksi sopimuksen jo päätyttyä.

– Ne ovat vain huhuja, merkillisiä huhuja, Norton itse sanoo.

– Tietysti olen otettu. Kymmenen vuotta sitten en olisi voinut kuvitellakaan, että minusta kerrotaan tällaisia tarinoita.

Norton vakuuttaa, ettei tiedä Bond-asiasta enempää kuin lehdet. Muita medioiden nimeämiä 007-kandidaatteja ovat olleet Tom Hiddleston, Richard Madden ja Aidan Turner.

– Mutta jos minulle tarjotaan hyvää toiminnallista roolia, joka vie haasteisiin ja uusiin paikkoihin, miksi ei.