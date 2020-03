Disneyn suoratoistopalvelu lanseerataan Suomessa kesällä, siitä povataan Netflixin haastajaa

Disneyn kuukausimaksullinen suoratoistopalvelu Disney+ lanseerataan kuun lopulla suurimmassa osassa läntistä Eurooppaa.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa palvelu aloitti jo viime vuoden marraskuussa. Tilaajamäärä ylitti selvästi odotukset ainakin Pohjois-Amerikassa.

Disney on maailman suurimpia viihdekonserneja. Suomessakin sen palvelusta on varmasti tulossa merkittävä kilpailija sekä Netflixille että paikallisille televisiokanaville että suoratoistopalveluille. Disney+ on kaikissa maissa selkeästi Netflixiä halvempi. Pohjoismaihin uusi palvelu on tulossa kesällä 2020.

Yhtiön oli tarkoitus tiedottaa palvelun Euroopan-sisällöistä torstaina Lontoossa suuressa mediatilaisuudessa, mutta tapahtuma peruttiin koronaviruksen vuoksi. Tarkempaa tietoa Suomen lanseerausajasta ei ole vieläkään kerrottu.

Palvelu tulee muuttamaan Disneyn liiketoimintaa paljonkin. Se ei ole aiemmin myynyt tuotteitaan suoraan kuluttajille. Vaikka palvelu tarjoaa kuukausimaksua vastaan valtavan määrän sisältöä, sen uskotaan ohittavan perinteisen yksittäisten elokuvien kotitallennemyynnin parhaatkin tuotot. Digitaalisessa jakelussa suoraan tilaajille välikädet jäävät pois.

Disney tunnetaan perhe-elokuvistaan, mutta se on myös merkittävä televisiosarjojen tuottaja. Disney+-palvelun Yhdysvaltojen lanseerauksessa suurin sarjahanke on ollut Tähtien sota -elokuvien maailmaan sijoittuva The Mandalorean. Se ei ole vieläkään saatavilla Suomessa: fanit joutuvat yhä odottamaan Disney+:n Pohjoismaiden lanseerausta.

Suoratoistopalvelut kasvussa

Disney+ on neljäs globaalia kattavuutta nopeasti ja uskottavasti tavoitteleva suoratoistopalvelu Netflixin, Amazon Primen ja Apple TV+:n jälkeen. Suomessa Netflix aloitti toimintansa lokakuussa 2012.

Traficomin eli entisen Viestintäviraston viimevuotisen tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista käyttää maksullisia nettivideopalveluja. Suosituin on Netflix. Se ei ole julkistanut Suomen tilaajalukujaan, mutta määrän on uskottu nousevan tänä vuonna yli 800 000:een.

Suoratoistojätit tilasivat Yhdysvalloissa vuonna 2018 enemmän sarjoja kuin perinteiset televisioyhtiöt. Niille tehtiin 160 alkuperäissarjaa ja perinteisille yhtiöille 146 sarjaa. Viime vuonna Netflix käytti alkuperäissisältöihin 15 miljardia dollaria, Disney ja HBO Max 11 miljardia ja Apple 6 miljardia dollaria.

Simpsonitkin tarjolla

Disney osti Fox-elokuvastudiot toissa vuonna. Kauppa oli Hollywoodin historian suurimpia. Näin Disney sai oikeudet valtavaan määrään sisältöä.

Sen verran Disney+-palvelun 24. maaliskuuta lanseerattavasta brittiversiosta on kerrottu, että tarjontaan kuuluu yli 500 elokuvaa ja 350 eri sarjaa. Valikoimaan kuuluvat heti esimerkiksi kaikki Marvel-universumin supersankarielokuvat sekä kaikki 30 kautta Simpsoneita.

Määrä ei ole valtava, mutta ydinkohderyhmä – lapsiperheet ja kaupallisten fantasiaseikkailujen fanit – on hyvin selkeä. Disneyn brändi on kansainvälisessä perheviihteessä ylivertainen, ja elokuvateattereissa sen markkinaosuus on kasvanut ennätykselliseksi.

Olemassa olevat sopimukset saattavat hidastaa Disneyn ja Foxin suosikkielokuvien ja -sarjojen siirtymistä uuteen palveluun. Suomessakin Disneyn elokuvia on poistunut Netflixin valikoimasta. Ennen pitkää ne ovat yksioikeudella Disney+:ssa.

Siitä ei ole kerrottu, tulevatko esimerkiksi Simpsonit kuulumaan palvelun sisältöön Suomessa heti alussa.

Aikuisten suoratoistopalvelu tulossa

Disney+ on omistettu perheviihteelle. Yhdysvalloissa Disneyllä on kuitenkin jo toinen suoratoistopalvelu: Hulussa on myös varttuneemmille suunnattua sisältöä.

Viimeisimmässä Disneyn osavuosikatsauksessa väistyvä toimitusjohtaja Bob Iger kertoi, että Hulu on ensi vuonna laajenemassa myös Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

Siitä voi tulla varteenotettava Netflixin kilpailija. Suomessa toistaiseksi vasta pääosin tekstittämätöntä sisältöä tarjoava Amazon Prime -videopalvelu lanseerataan todennäköisesti näyttävästi heti, kun verkkokauppa Amazon käynnistää toimintansa Pohjoismaissa. Amazon Prime on jättiyhtiö Amazonille ennen kaikkea kuukausimaksullinen kanta-asiakkuusohjelma, johon sattuu kuulumaan myös monipuolinen suoratoistopalvelu.

Sen sijaan Yhdysvalloissa pian lanseerattavaa HBO Max -palvelua ei Suomeen ole odotettavissa. HBO Nordic jatkaa entisellään, samoin useimmat muut Euroopan paikalliset HBO-suoratoistopalvelut.