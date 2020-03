UMK:n lavalla nähdään karhupukuisia tanssijoita, pyroja ja vaikuttavia valoja – Suomen euroviisuedustaja valitaan illan finaalissa

Suomen euroviisuedustaja valitaan tänään Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalissa. Tampereen Mediapoliksessa iltayhdeksältä alkavassa finaalissa kisaavat Tika, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa ja Catharina Zühlke. Finaali näytetään Ylen TV1:llä sekä Yle Areenassa.

Ensimmäisenä esiintyvä Zühlke kilpaili UMK:ssa vuonna 2017 kappaleella Perfect Villain ja tuli tuolloin toiseksi. Nyt Zühlke hamuaa viisuedustajuutta Eternity-kappaleella, joka on omistettu hänen als-sairauteen kuolleelle äidilleen.

Zühlke pysyttelee esityksen ajan lavan keskellä, ja esityksessä keskitytään pitkälti hänen lauluunsa.

– Moni juttu on nyt erilainen kuin viimeksi. Silloin oltiin aika hardcore Perfect Villainin kanssa, se oli mulle myös henkilökohtainen aihe, mutta tällä kertaa tullaan pehmeämmällä ja henkilökohtaisemmalla aiheella mukaan. Tietysti ikää on tullut lisää, artistivuosia tullut sillä tavalla, että olen päässyt kokemaan ja kehittymään, Zühlke kertoi Mediapoliksessa kenraaliharjoituksen jälkeen.

Useat suomalaiset sekä kansainväliset euroviisufanit muistavat Zühlken kolmen vuoden takaa.

– Moni on muistanut minut ja laittanut henkilökohtaisesti Instagramissa ja Facebookissa viestiä, että hienoa saada minut takaisin.

"Pilke silmässä tehty friikkishow"

Toisena lauteille oli nousemassa Vikman, jonka Cicciolina-kappaleen esitys luultavasti saa useammankin leuan loksahtamaan. Lavalla Vikmanin kanssa nähdään muun muassa karhupukuihin sonnustautuneet tanssijat. Vikmanilla on lavalla myös valtaistuin, ja hän kantaa kädessään valtikkaa.

Cicciolina-kappale on saanut yli miljoona katselukertaa Youtubessa. Vikman kertoo kappaleen suosion yllättäneen.

– Tiesimme, että se on hyvä laulu, mutta emme tienneet, että se on näin hyvä laulu. Se on monille sellainen guilty pleasure (salainen pahe), että aluksi he ajattelevat "vähän noloa", mutta sitten yhtäkkiä minulle lähetellään videoita kaikenmaailman juhlista, opiskelijajuhlista, baareista, suihkukopeista, kun ihmiset laulavat sitä seppele päässä. Kyllä sillä jotain vaikutusta on tehty.

Vikman kuvailee kappalettaan pilke silmäkulmassa tehdyksi friikkishowksi.

– Se on minun näköiseni, olen ollut vahvasti mukana ideoimassa sitä ja rakentamassa sitä maailmaa. Siinä on haluttu yhdistellä satumaailmaa aikuisviihdemaailmaan. Eli tosi creepy (karmaiseva), Vikman sanoo.

"Tuo on paha kysymys

Kolmantena esiintymisvuorossa on muun muassa Pyhimyksen Jättiläinen-suurhitin feattaajana tunnettu Aksel Kankaanranta. Kankaanranta esittää UMK:ssa Looking Back -biisin. Lavalle heijastetaan esityksen aikana suurikokoisia ihmishahmoja sekä punaista valoa, josta kappaleessa myös lauletaan.

– Olen antanut omat ideani visuaaliselle suunnittelijalle ja he ovat päässeet tähän tulokseen, johon rakastuin ensisilmäyksellä. Minusta se ei ole sitä, että minusta otetaan huomio pois, vaan ne ovat lisänä siellä. Olen esityksessä mikkiständin lähellä ja silmät kiinni tietyissä osissa. Ajattelen itseäni enemmän radiona kuin esiintyjänä. Se on varmaan se miten tämän voi tiivistää.

Miksi Kankaanrannan kappale tulisi lähettää edustamaan Suomea Euroviisuissa?

– Tuo on paha kysymys. Ehkä se vähän erottuu ja siinä on myös sellainen syvällisempi tarkoitus. Nykymaailma on hyvin pinnallinen mielestäni tietyissä asioissa. Ihmiset eivät käsittele tunteitaan tarpeeksi hyvin. Ei mennä liian kovaa, otetaan asia kerrallaan, nautitaan hetkestä – hyvistä ja huonoista.

Neljäntenä esiintyy kisan ainoa yhtye F3M, jonka Bananas-biisin esitys alkaa lavalle tuodulta korokkeelta. Esityksen aikana lavan täyttävät neonvärit.

F3M eli Miara, Baby O ja Viv kertovat esitystä harjoitellun kuukausia. Muun muassa kappaleen asenne ja energisyys ovat syyt, joiden vuoksi F3M lähettäisi kappaleensa Euroviisuihin.

– Me ollaan vahvoja nuoria naisia, joten ehdottomasti sen takia myös.

Bananas on herättänyt kommentteja laidasta laitaan.

– Minusta se tarkoittaa, että olemme osuneet johonkin kohtaan, joka herättää tunteita.

"Tätä show'ta tehdään televisiolle"

Viidentenä lavalle nousee Sansa, jonka kappale Lover View tuo klubitunnelmaa UMK:hon. Sansa kuvaa esitystään minimalistiseksi ja sensuelliksi.

– Siinä on sellaista vähäeleisyyttä, jonka haluaisin välittyvän katsojille sillä tavalla, että joskus pieni voi olla kaunista, Sansa kertoo.

– Kun tätä show'ta tehdään, sitähän tehdään televisiolle. Pelaamme uusilla tekniikoilla mitä on, ja erilaisilla kamerakulmilla.

Illan päättää Tika, joka kisaa UMK:ssa powerballadilla I Let My Heart Break. Myös Tikan esityksessä huomioidaan televisioyleisö: hänet nostetaan esityksen aikana ilmaan, ja hän laulaa selällään katsoessaan katossa olevaan kameraan.

Tika itse kuvaa esitystään dramaattiseksi ja "sydäntäsärkeväksi".

– Tämä ei ole ihan minulle ihan tavallista, koska en yleensä makaa selälläni laulaessani, Tika sanoo nauraen.

– Olen enemmän innoissani kuin jännittynyt. Haluan vain mennä esiintymään ja tehdä parhaani. Rakastan esitystäni valtavasti, lavalla on mahtavaa.

Kansainvälinen raati ja katsojat päättävät voittajan

Katsojat voivat äänestää suosikkiaan suoran lähetyksen aikana maksutta Yle.fi-sovelluksella tai maksullisesti tekstiviestillä tai soittamalla äänestysnumeroon. Myös kansainvälinen raati pisteyttää kappaleet ja esitykset. Voittajan määrittävät yleisöäänet ja raadin antamat pisteet.

Kansainväliset raadit ovat Britanniasta, Virosta, Saksasta, Bulgariasta, Espanjasta, Venäjältä, Ruotsista ja Hollannista.

UMK palasi tänä vuonna avoimeen kilpailuun muutaman vuoden tauon jälkeen. Kisaan lähetettiin yli 400 kappaletta, joiden joukosta Tampereella tänään esiintyvät finalistit valittiin.

Kahtena viime vuonna Euroviisuihin on lähetetty kutsuvierasartisti. Viimeksi Suomea edustivat Darude ja Sebastian Rejman ja toissa vuonna Saara Aalto. Darude ja Rejman karsiutuivat finaalista. Aalto puolestaan sijoittui 26 maan finaalissa 25:nneksi.

Tämän vuoden Eurovision laulukilpailu mitellään toukokuussa Hollannin Rotterdamissa.