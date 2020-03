Suomen tuore viisuedustaja Aksel Kankaanranta väläyttää, että Rotterdamissa hänen kanssaan lavalla voitaisiin nähdä gospel-kuoro

Jättiyllätys, uutisoivat iltapäivälehdet, kun Aksel Kankaanranta julistettiin Uuden musiikin kilpailun (UMK) voittajaksi lauantaina. Voiton jälkeen Kankaanranta totesi itsekin, ettei osannut odottaa voittoaan.

Sunnuntaina aamupäivällä tamperelaishotellin aulaan saapuu alkuhämmennyksestä selvinnyt Kankaanranta.

– Aamulla kun heräsin, ajattelin, että mitä nyt on tullut tehtyä. Annetaan pari päivää vielä, niin eiköhän se aukea sieltä sitten, hän pohtii STT:lle.

22-vuotias tuore viisuedustaja juhlisti voittoaan jatkoilla sunnuntain vastaisena yönä.

– Biletettiin ihan kunnolla, mutta ei sillä tavoin, että siitä olisi tullut jotain ongelmaa. Olin joskus neljän maissa hotellissa.

Netin keskustelupalstoilla osa piti Kankaanrannan esitystä liian vaisuna ja uskoi kappaleen hukkuvan muiden joukkoon Euroviisuissa. Samoin osa kertoi toivoneensa, että Erika Vikmanin Cicciolina-kappale ja sen "överi" esitys olisi valittu jatkoon.

– Tuollainen överi tai ei mitään -ajattelutapa on tosi mustavalkoinen, ja kuvastaa ehkä Suomen viisuskenen tilaa. Se on juuri se on–off, dumpataan jokeen jos ei miellytä, Kankaanranta pohtii.

– Lavashow on tosi hyvä, se pitää vain skaalata isommalle lavalle. Jo ihan suunnittelupöydältä lähtien on ollut puhetta, että sinne voisi tulla joku gospel-kuoro. Se olisi siistiä.

"Jos on pakko mennä vessaan, niin sitten mennään"

Kankaanrannan Looking Back -kappaleen esityksessä lavan eteen lasketaan tumma, läpinäkyvä kangas, jossa kerrottiin käytettävän uudenlaista tekniikkaa.

– Se on mattapintaista harsokangasta, periaatteessa tosi paksua tylliä. Idea on se, että projektori projektoi siihen kuvaa. Se on vähän kuin läpinäkyvä valkokangas, Kankaanranta selittää.

– Kankaan käyttö mahdollistui ja mahtui budjettiin, kun sen patentti raukesi. Alun perin sitä valmisti vain yksi yritys ja se maksoi aika paljon. Nyt monet muutkin tekevät samaa kangasta, joten sitä saatiin tosi halvalla. Tämän kuulin tekniikalta. En tiedä olemmeko ensimmäisiä, mutta ainakin Euroviisuissa olemme ensimmäisten joukossa käyttämässä sitä.

Kankaanranta toivookin ainakin esityksen visuaalisuuden ja lavaolemuksensa erottavan Looking Back -kappaleen muista Euroviisuissa esitettävistä balladeista sekä niin sanotusta vessaesityksestä – eli esityksestä, jonka aikana kotikatsomoissa kisaa seuraava viisuyleisö pitää vessatauon.

– Valot, visut, lavaolemukseni, tunteisiin vetoava esitys ja halu koskettaa ihmisjoukkoa tunteiden isolla kädellä – toivottavasti näillä eväillä ei päädy vessabiisiksi, mutta ei sitä voi tietää, Kankaanranta sanoo.

Viisuilta Kankaanranta odottaa esiintymistä ja ulkomaalaisten biisinkirjoittajien tapaamista.

– Ja yleisesti muidenkin ihmisten tapaamista, kavereiden, ystävien tekemistä. Olisi tosi hienoa, jos siellä olisi samanhenkisiä ihmisiä kuin minä.

Aiempi viisuedustaja Paradise Oskar tsemppasi

Kankaanrannan ääni ja virheetön lauluesitys ovat keränneet suitsutusta. Miten jännityksen saa pidettyä taka-alalla ja esityksen virheettömänä, kun miljoonat katsojat seuraavat esitystä?

– Tekniikkani on se, että jännitän ennen kuin menen lavalle. Vapisen ja tutisen, mutta kun pääsen lavalle, teen juttuni, sanon mitä haluan ja lähden pois. En ole siellä ketään miellyttämässä, ihmiset voivat sitten itse mieltyä.

– Lavalle päästessä kaikki jännitys häviää jotenkin, en tiedä miten.

Euroviisuedustajaa odottaa todella hektinen reissu, jonka aikana hänen tulee edustaa, esiintyä ja antaa haastatteluja tiukalla aikataululla.

– Uskon, että jotkut kehon piilotetut stressifunktiot menevät päälle ja sitten mennään ihan beast modella koko homma. Lyhyet yöunetkaan eivät ole minulle mikään este, sitten vain kahvia ja pieniä 15 minuutin torkkuja – jos tauolla vain ehtii.

Kankaanranta kertoo Suomea Euroviisuissa vuonna 2011 edustaneen Axel Ehnströmin eli Paradise Oskarin tsempanneen häntä ennen UMK:ta.

– Hänen kanssaan olen jutellut paljon. Hän tsemppasi minua Flow-festareilla tosi paljon, että varaudu siihen, että Euroviisut on hirveä hullunmylly, sinua viedään paikasta toiseen koko ajan ja sosiaalinen media tulee varmasti paukkumaan.

Jos joku ei tykkää, on hänellä siihen oikeus

Kankaanranta on kertonut, että hän kiusattiin koulussa. Kiusaamisesta ja ujoudesta huolimatta hänellä on rohkeutta nousta lavoille ja asettaa itsensä alttiiksi arvostelulle.

– Kiusaamisen olen käsitellyt aiemmin ja jättänyt tietyltä osin taakseen. Olen oppinut, että ihmiset sanovat kaikkea pahaa ja kirjoittavat kaikkea pahaa, mutta se tulee ottaa siten, että joku ei tykkää ja hänellä on oikeus siihen. Mutta se, mitä hän sanoo, ei määritä sinua. Määrität itse itsesi.

– Ehkä tuon kautta olen oppinut, että jos ihmiset sanovat jotain, ei sen tarvitse olla este elämässäsi. Toivoisin, että koulukiusaamiseen puututtaisiin vakavammin ja sitä pidettäisiin henkisenä väkivaltana, jotta siitä voisi oikeasti tulla jotain sanktioita, Kankaanranta sanoo.

"Menetetty mahdollisuus, mutta sen perään on turha itkeä"

Euroviisuja ikänsä seuranneen Anna Muurisen mukaan useat maat ovat valinneet Rotterdamissa toukokuussa kisattaviin viisuihin edustuskappaleeksi "geneeristä radiopoppia". Näin kävi hänen mukaansa myös Suomen kohdalla.

– Se on ehkä ala, johon suomalaisten ei olisi kannattanut lähteä kilpailemaan, mutta kun näin kävi, niin sitten kilpaillaan, Muurinen sanoo ja naurahtaa.

Euroviisuekspertti Muurisen mukaan Aksel Kankaanrannan kappale Looking Back asettaa Suomen viisumenestykselle haasteita.

– Meillä on tavattoman hyvä esiintymispaikka semifinaalissa. Siellä olisi toisenlainen laulu jäänyt paremmin muistiin. Ajattelisin, että tämä (Erika Vikmanin) Cicciolina oli menetetty mahdollisuus, mutta sen perään on turha itkeä.

Suomi esiintyy toisen semifinaalin jälkimmäisellä puoliskolla neljäntenä.

Muurinen huomauttaa, että viime vuosina Euroviisuissa on menestytty hyvin pelkistetyillä esityksillä.

– Suomen kannattaa pitää esitys nyt sitten tällaisena. Ei mitään maailmanparannusteemaa, lasikuutioita tai muuta.

Kansainväliset viisufanit hämmästyivät lopputuloksesta

Muurisen mukaan kansainväliset viisufanit olivat hämmästyneitä Uuden musiikin kilpailun lopputuloksesta, sillä Vikmanin voittoa oli pidetty melko selvänä.

Vikman sai eniten yleisöpisteitä, 99. Kankaanranta sai yleisöltä viisi pistettä vähemmän. Kansainvälisiltä raadeilta Kankaanranta sai puolestaan selvästi enemmän pisteitä kuin Vikman, sillä Kankaanranta keräsi 76 pistettä ja Vikman 58.

Osa onkin syyttänyt kansainvälisiä raateja siitä, että ne ryöväsivät voiton Vikmanilta.

– Kansainväliset fanit ovat rakastaneet Cicciolinaa, joten en tiedä miten järkevää tämä on, että aika pieni ihmismäärä päätti näin. En tiedä miten he päätyivät ratkaisuunsa, kiinnostava juttu, Muurinen pohtii.

– Itse olisin mennyt kansainväliset viisufanit edellä. Jos heille ei suomen kieli ja sanoma olisi ollut ongelma, ei se varmaan olisi ollut ongelma muutenkaan.

Myös Kankaanrannan kappaleesta on tykätty, vaikka sen voitto yllättikin.

– Ihmiset varmaan jaksavat kuunnella laulun loppuun, mutta olen huolissani siitä, että siinä ei tapahdu kauheasti. Luin Akselin kommentin, että kappaleesta puuttuu C-osa, ja nimenomaan sitä olisin kaivannut. Kappale on esitelty minuutin aikana ja se kestää kolme minuuttia, joten on mietinnän paikka, miten jännitys säilyy.

– Tällä esityksellä jäädään semifinaaliin, jos siihen ei löydetä jotain kiinnostavuutta, sanoo Anna Muurinen.