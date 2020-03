Ilosaarirock julkaisi päiväkohtaisen ohjelman - uusina esiintyjinä muun muassa JVG, ABREU, brittilistan ykkönen Sam Fender, hitti-DJ Lost Frequencies ja norjalainen Mayhem

Brittilistan kärkeen debyyttialbumillaan noussut Sam Fender soittaa ensi kesän Ilosaarirockissa ensimmäisen Suomen keikkansa.

- Kitaravetoista, intohimoista rockia soittavaa laulaja-lauluntekijää on vertailtu itseensä Bruce Springsteeniin, Ilosaarirockin tiedotteessa maalaillaan.

Muita uusia ulkomaalaisia esiintyjiä ovat Are You With Me -hitistään tunnettu belgialainen DJ Lost Frequencies, joka on yksi tropical house -musiikkityylin uranuurtajista.

Vastapainoksi tropiikinsävelille Laulurinteelle saapuu norjalainen black metal -pioneeri Mayhem. Mayhem nähtiin Ilosaarirockissa myös vuonna 2012. Tuon jälkeen yhtye on muun muassa julkaissut kiitellyn Daemon-albumin ja yhtyeen synkkää historiaa on käsitelty Lords of Chaos -draamaelokuvassa.

Kotimaisia uusia kiinnityksiä ovat hittimaakarit JVG, räpryhmä Gasellit, trashmetallia paiskova Lost Society, ensimmäistä kertaa Ilosaarirockissa esiintyvä ABREU, Emma-voittaja Jesse Markin, rapkolmikko Mouhous, laulaja-lauluntekijä BEHM, emopoppari costee, Egotripistä tuttu Knipi, post rock -yhtye The Holy, räppäri Yeboyah sekä räppäri MC KOO.

- Maailmalla agentit ihmettelevät, että mikä on tämä festari, jolla tuutataan samana päivänä hitikästä EDM-poljentoa ja äärimmäistä black metallia. Me vastataan vaan, että se on kuulkaas Ilosaarirock se. Lavealla pensselillä on vedelty vuodesta 1971 ja sillä linjalla jatketaan, kertoo tiedotteessa Ilosaarirockin promoottori Panu Hattunen.

Ilosaarirockin ohjelma täydentyy vielä kevään aikana.

Ilosaarirockissa esiintyvät nyt julkaistujen artistien lisäksi myös Tones And I (AU), Machine Gun Kelly (US), YUNGBLUD (UK), The HU (MNG), Of Monsters And Men (ISL), Highly Suspect (US), Belzebubs (HELL), Antti Tuisku, Tehosekoitin, Apulanta, Vesala, Amorphis, Lauri Tähkä, Pyhimys, Insomnium, Xysma, Gettomasa, Battle Beast, Ellinoora, Paleface, Maustetytöt, Ruusut, Räjäyttäjät, Lähiöbotox sekä Karina.

Päiväkohtainen ohjelma on nähtävissä Ilosaarirockin verkkosivuilla.