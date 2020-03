Karina esiintyi tyhjälle kulttuuritalolle

Kriitikoiden kehuma dreampop-duo Karina esiintyi perjantaina Helsingissä tyhjälle Kulttuuritalolle. Yhtyeen toisen albumin julkistuskeikka lähetettiin livelähetyksenä netissä.

Koronaepidemia on ollut taloudellisesti kova isku kulttuurialalle, kun yleisötapahtumat on jouduttu perumaan. Monet artistit järjestävät nyt nettikeikkoja, joita on listattu esimerkiksi Koronakonsertit -sivustolle. Perjantaina netin välityksellä pystyi seuraamaan Karinan lisäksi esimerkiksi Uniklubin jakeikkoja sekä Helsingin kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonserttia.