Suomen Kansallisteatteri lomauttaa koko henkilökuntansa kahdeksi viikoksi kesäkuussa. Teatteri tiedotti asiasta tiistaina alkuillasta.

Lomautusten syynä on koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne. Kansallisteatteri ilmoitti aiemmin, että kaikki sen kevätkauden esitykset on peruttu koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Peruutusten vuoksi myös Kansallisteatterin ravintolatoiminta on keskeytetty ja ravintolahenkilökunta on lomautettu koko kevään osalta.

Teatterin tiedotteen mukaan kevään esitysten peruminen aiheuttaa mittavat taloudelliset tappiot.

