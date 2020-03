Pandemia pani Hollywoodin polvilleen – epätietoisuus sekoittaa miljardien viihdebisneksen vuosiksi eteenpäin

Koronavirus on lamauttanut monia aloja. Epätietoisuuden vallassa on myös Hollywood.

Koska elokuvateatterit ovat kiinni, jo sovitut ensi-illat lähiviikoille on peruutettu. Uusia julkaisupäiviä ei ole ilmoitettu läheskään kaikille elokuville.

Viime viikolla piti olla Disneyn uuden Mulan-elokuvan Yhdysvaltojen ensi-ilta. Sitä lykättiin eteenpäin. Uutta ensi-iltapäivää ei kerrottu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jo siirretyistä elokuvista muita hiteiksi ennakoituja ovat uusi James Bond -seikkailu No Time to Die sekä Marvelin supersankarielokuva Black Widow.

Hollywood-studioista optimistisin on Warner Bros, joka siirsi Wonder Woman 1984 -elokuvansa elokuun 14. päivään. Patti Jenkinsin ohjaaman supersankariseikkailun piti tulla maailmanlaajuiseen jakeluun kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Elokuva on kesän suurimpia. Se on jatkoa Wonder Womanille, joka oli Yhdysvalloissa vuoden 2017 kolmanneksi katsotuin elokuva.

Jättielokuvan tuotanto ja markkinointi maksavat yhteensä yleensä 200–400 miljoonaa euroa, ja Hollywood-studioiden taloudet ovat riippuvaisia hankkeiden tuloutumisesta ajallaan. Nämä paineet eivät estäneet Universalia pelaamasta varman päälle: F9 eli uusi Fast and Furious siirrettiin saman tien toukokuulta vuoden 2021 huhtikuulle asti.

Kesäsesonki on ratkaiseva

Kesä on Hollywoodille vuoden tärkein aika. Pohjois-Amerikassa yleisö käy silloin eniten elokuvateattereissa. Esimerkiksi Suomessa huippukausia ovat syksy ja viikot heti joulun jälkeen.

Hollywoodin tuotantotahot eivät ole koskaan aiemmin menettäneet kesäsesonkiaan. Elokuvateattereihin pandemia iskee vielä armottomammin. Liikevaihto on nolla, jos ovet ovat kiinni.

Kun Yhdysvaltojen suurin elokuvateatteriketju AMC sulki useimmat salinsa maaliskuun puolivälissä, se arvioi niiden pysyvän kiinni 6–12 viikkoa. AMC-konserniin kuuluu myös Finnkino. Kiinnioloarvio koski vain Yhdysvaltoja.

Tällä hetkellä Wonder Woman 1984 on ainoa suurtuotanto, jota on siirretty kesäsesongin puitteissa. Kesä-heinäkuun muiden jättielokuvien, kuten Christopher Nolanin Tenetin, Pixar-animaatio Soulin sekä Top Gunin jatko-osan ensi-iltojen siirtämisestä ei ole ainakaan vielä kerrottu.

Vaikka elokuvateatterit ruuhkaantuisivat avauduttuaan, alalle on tulossa miljardien tulonmenetykset. Pientä paikkaamista yritettiin julkaisemalla muutamia juuri valkokankaalle ehtineitä elokuvia nettivuokraamoissa heti, kun elokuvateatterit suljettiin. Näin tehtiin Yhdysvalloissa Disneyn animaatiolle Eteenpäin ja toimintaelokuvalle Bloodshot, jossa näyttelee Vin Diesel. Kumpikin oli tosin jo osoittautunut teattereissa taloudelliseksi pettymykseksi.

Elokuvatuotannot jumissa

Poikkeustilanteen vaikutukset yksittäisiin tuotantoihin tulevat kestämään jopa vuosia. Maaliskuun aikana käytännössä kaikki Hollywoodin ja kansainväliset elokuva- ja sarjatuotannot, joiden kuvaukset olivat ehtineet alkaa, on keskeytetty.

Ensimmäisenä uutisoitiin Mission: Impossible 7:n kuvausten keskeyttämisestä. Tom Cruisen näyttelijänä ja tuottajana luotsaaman menestyselokuvasarjan uusinta osaa oli määrä kuvata Venetsiassa ja muuallakin pohjoisessa Italiassa.

Tauolle ovat nyt jääneet muiden muassa Matrix 4:n, The Batmanin sekä Amazonin uuden, Taru sormusten herrasta -fantasiakirjaan perustuvan suursarjan kuvaukset.

Uudelleen aikatauluttamisen hankaluudet ja vakuutusehdot saattavat pahimmillaan johtaa kuvausvaiheeseen ehtineiden hankkeiden jäämiseen lopullisesti kesken. Kovin todennäköistä se ei etenkään suurhankkeiden osalta ole.