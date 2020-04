Yhdysvaltalainen soul-laulaja ja lauluntekijä Bill Withers on kuollut. Withers kuoli maanantaina Los Angelesissa sydänvaivoihin, kertoi hänen perheensä. Withers oli kuollessaan 81-vuotias.

– Hän puhui vilpittömästi ihmisille ja yhdisti heitä toisiinsa, perheen lausunnossa sanottiin.

Withers muistetaan etenkin 1970-luvun hiteistään Ain't No Sunshine, Lean on Me ja Lovely Day. Vaikka Withers lopetti levyttämisen vuonna 1985, hänen laulujensa vaikutus on säilynyt muun muassa Rhythm and blues -musiikissa.

Lean on Me -kappale on viime aikoina yhdistetty koronaviruspandemiaan, koska monet ihmiset ovat julkaisseet siitä omia versioita tukeakseen terveydenhoitohenkilöstöä, kertoo BBC.

Withers on nimitetty Songwriters Hall of Fameen ja Rock and Roll Hall of Fameen.