Ilkka Suppanen sai Kaj Franck -muotoilupalkinnon

Design Forum Finlandin jakaman Kaj Franck -muotoilupalkinnon on saanut tänä vuonna muotoilija ja sisustusarkkitehti Ilkka Suppanen. Tunnustus on yksi Suomen merkittävimpiä muotoilupalkintoja, ja se jaettiin nyt 29. kerran.

Palkintoperusteissa todetaan, että Suppanen on tehnyt menestyksekkään ja pitkän uran muotoilun ja taiteen parissa. Hän on suunnitellut huonekaluja, valaisimia ja erilaisia kuluttajatuotteita, muun muassa lasia, lukuisille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille. Hän on tehnyt myös arkkitehtuuria, näyttelysuunnittelua ja taideprojekteja.

Ilkka Suppanen, 52, on saanut useita merkittäviä muotoilupalkintoja. Maailman suurimman, miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen Torsten ja Wanja Söderbergin palkinnon Suppanen sai vuonna 2015.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaj Franck -muotoilupalkinto on arvoltaan 10 000 euroa.