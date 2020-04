Maailman musiikkitähdet esiintyvät kodeissaan One World -tapahtumassa sunnuntaina

Maailman musiikkitähdet esiintyvät kodeissaan One World: Together at Home -tapahtumassa ensi sunnuntaina. Lady Gagan aloitteesta syntynyt kaksituntinen lähetys nähdään Suomessa ensin suorana Yle Areenassa ja myöhemmin nauhoituksena Yle TV2:ssa.

Lähetyksessä nähdään lääkäreiden, hoitajien ja perheiden tosielämän tarinoita ympäri maailman ja kuullaan kotonaan esiintyvien tähtiartistien esityksiä. Hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n, Yhdistyneiden kansakuntien ja Global Citizen -kansalaisjärjestön kanssa. Tavoitteena on tukea terveydenhuollon ammattilaisia. Lady Gagan lisäksi esiintyvät muiden muassa Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Camila C abello, Elton John, Jennifer Lopez, Paul McCartney ja Taylor Swift. Tapahtuman tuotot ohjataan WHO:n Covid-19 Solidarity Response -säätiölle. One World -lähetyksen voi katsoa suorana Yle Areenassa sunnuntaina kello 03–05 ja suomeksi tekstitettynä Yle TV2:ssa kello 19–21.