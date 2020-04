Kahdeksantuntisessa yön yli kestävässä hyväntekeväisyystapahtumassa maailmantähdet esiintyvät kodeistaan

Yli sadan esiintyjän jättimäinen hyväntekeväisyyskonsertti esitetään Yle Areenassa suorana ensi yönä Suomen aikaa.

One World: Together at Home -tapahtumassa esiintyvät muun muassa Rolling Stones, Celine Dion, Stevie Wonder, Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift ja Billie Eilish.

Koronaviruksen vastaisen taistelun innoittama hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n, YK:n ja Global Citizen -kansalaisjärjestön kanssa ja artistit esiintyvät koronaviruksen takia kodeistaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lähetyksessä nähdään musiikin lisäksi lääkäreiden, hoitajien ja perheiden tosielämän tarinoita ympäri maailman.

Varsinainen lähetys on Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä kello 3–5, mutta jo kello 21 alkaa kuusituntinen etukäteislähetys, jossa on ovat mukana esimerkiksi Adam Lamb ert, Rita Ora ja Ellie Goulding. Lähetyksessä vierailee myös muita kuuluisuuksia kuin muusikkoja, kuten näyttelijä Samuel L. Jackson ja jalkapalloilija Megan Rapinoe.

Tarkempi esiintyjälista on julkaistu Global Citizen -kansalaisjärjestön nettisivuilla.

Tapahtuman tuotot ohjataan WHO:n Covid-19 Solidarity Response -säätiölle.

Varsinainen kaksituntinen lähetys nähdään myöhemmin tekstitettynä nauhoituksena Yle TV2:ssa.