Aksel Kankaanranta yrittää uusia euroviisuedustajuutensa – "Ensi vuonna uusiksi, toivon mukaan"

Tämän vuoden UMK-voittaja Aksel Kankaanranta aikoo osallistua ensi vuoden Uuden musiikin kilpailuun (UMK) uudella kappaleella. Kankaanrannan mukaan kilpakappale on työn alla tällä hetkellä.

– Kyllä semmoinen ajatuksen tasolla on, tässä nyt EMI Capitol -levymerkin kanssa työskennellään. En ole kuullut uutta demoa, mutta siellä pitäisi heidän kanssaan keksiä jotain ja varmasti keksimmekin, Kankaanranta kertoo.

– Tyylistä en voi tässä vaiheessa sen tarkemmin sanoa mitään, ehkä sillä samalla pienellä vivahteella tämmöistä "indiehtävää", mutta ei ole mitään tarkkoja tietoja vielä.

Euroviisut peruttiin tältä vuodelta koronapandemian vuoksi, ja Euroopan yleisradioliitto EBU kertoi, etteivät tänä vuonna valitut edustuskappaleet käy ensi vuoden viisuissa. Näin ollen Kankaanrannan UMK-voittokappale Looking Back ei käy viisuihin enää ensi vuonna.

Osa maista on ilmoittanut jatkavansa tänä vuonna valittujen edustajien kanssa ensi vuoden viisuihin uudella kappaleella. Yle kuitenkin kertoi, että ensi vuoden edustaja valitaan kilpailun kautta.

Kankaanrannan mielestä tämän vuoden voittajan kanssa jatkaminen olisi ollut reilumpaa, mutta hän ei ole katkera Ylen päätöksestä.

– No joo, olisihan se ollut ehkä reilumpaa. Mutta ottaen huomioon, että avoimella kilpailulla oli tosi paljon katsojia ja se menestyi hyvin, niin kyllä se oli ymmärrettävä päätös Yleltä. Kilpailu on aina ihan hauska kokemus itsessään, ja pääsee tapaamaan uusia ihmisiä. En ole mitenkään suolainen tästä päätöksestä, ihan hyvillä mielillä.

Kankaanranta ei ole tilanteessa yksin, sillä osa muidenkin maiden tämän vuoden viisuedustajiksi valituista koki saman. Esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut, että ensi vuoden viisuedustaja valitaan kansallisen kilpailun eli Melodifestivalenin kautta. Tänä vuonna Ruotsin edustajaksi valittu The Mamas -yhtye voi Kankaanrannan tavoin pyrkiä kisan kautta uudestaan maan edustajaksi. Escdaily-sivuston mukaan Suomen ja Ruotsin lisäksi ainakin Viro, Norja, Liettua ja Tanska valitsevat ensi vuoden viisuedustajan kansallisen kilpailun kautta.

Kappaleesta hyvää palautetta

Kankaanranta kuuli uutisen Euroviisujen perumispäätöksestä makoillessaan sängyllä koiransa kanssa.

– Oli sellainen olo, että ei oikeasti. Seuraavalla viikolla se harmitus nousi, ja olin aika surullinen aiheesta. Mutta eipä se, ihan ymmärrettävää tilanteen huomioon ottaen, hän sanoo.

– Ensi vuonna uusiksi, toivon mukaan.

Kankaanranta kertoo saaneensa myötätuntoisia viestejä viisujen perumisen jälkeen.

– On tullut aika lailla viestejä, (ihmiset) ovat myötätuntoisia viisujen perumisesta ja surullisia minun puolestani siitä. Aika paljon hyvää palautetta biisistä on tullut muilta mailta, se on ollut joillain ihmisten itse tekemillä ranking-listoilla aika hyvissä asemissa. Aika hyvä on ollut vastaanotto kaiken huomioon ottaen.

Tästä on siis hyvä ponnistaa uuden biisin tekoon?

– No kyllä.