Moderni perhe -sarjasta tuttu yhdysvaltalaiskoomikko Fred Willard on kuollut 86-vuotiaana

Yhdysvaltalaiskoomikko Fred Willard on kuollut 86-vuotiaana, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Willard tuli tunnetuksi muun muassa dokumenttia jäljittelevästä komediaelokuvasta This Is Spinal Tap, joka julkaistiin Suomessa nimellä Hei me rokataan. Hän on näytellyt myös muun muassa Kaikki rakastavat Raymondia -hittisarjassa.

Viimeisinä vuosinaan hän taas oli tuttu kasvo erittäin suositussa Moderni perhe -sarjassa, jossa hän näytteli yhden sarjan päähenkiöistä Phil Dunphyn isää.

Lisäksi Willard tuli tutuksi useista muista elokuvista ja sarjoista.

Koomikon kuoleman vahvisti yhdysvaltalaiselle People-viihdelehdelle hänen tyttärensä. Näyttelijän kerrotaan menehtyneen luonnollisista syistä.

– Isäni nukkui pois erittäin rauhallisesti viime yönä fantastisessa 86 vuoden iässä. Hän jatkoi liikkumista, työn tekoa ja meidän onnelliseksi tekemistä aivan loppuun saakka, Willardin tytär Hope Mulbarger kertoi People-lehdelle antamassaan lausunnossa.

Willardin agentti Michael Eisenstadt kertoi Hollywood Reporterille, että koomikko kuoli perjantai-iltana Los Angelesissa.

"Hän ei olisi voinut olla hauskempi"

Monet Hollywood-julkkikset ovat kommentoineet Willardin kuolemaa ja jakaneet muistojaan hänestä. Koomikon Moderni perhe -kollega Jesse Tyler Ferguson kertoi Twitterissä, että hänelle oli kunnia, että heidän tiensä kohtasivat.

– Kukaan ei ikinä pääse lähellekään neroutesi korvaamista, Ferguson ylisti tviitissään.

Myös näyttelijä Jamie Lee Curtis muisteli Willardia ja kiitti Instagramissa koomikkoa hänen tarjoamistaan nauruista.

– Kuinka onnekkaita me kaikki olemmekaan, että saimme todistaa hänen upeat lahjansa, Curtis kirjoitti Instagramissa.

People-lehden mukaan Willard teki usein yhteistyötä Curtisin aviomiehen Christopher Guestin kanssa.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Judd Apatow kertoi Willardin olleen puhdasta iloa.

– Hän ei olisi voinut olla hauskempi, Apatow arvioi Twitterissä.

Willard oli Kaikki rakastavat Raymondia ja Moderni perhe -rooleistaan ehdolla myös Emmy-palkinnon saajaksi. Vuonna 2015 hän voitti päiväsaikaan esitetyille yhdysvaltalaissarjoille jaetun Daytime Emmy -palkinnon Kauniista ja rohkeista, jossa hän näytteli John Forresteria. IMDB:n mukaan hän jakoi voiton näyttelijöiden Donna Mills ja Ray Wise kanssa.

Willardin vaimo Mary Willard kuoli vain alle kaksi vuotta ennen miestään, kertoo People-lehti. Mary oli kuollessaan 71-vuotias. Pari oli ollut naimisissa vuodesta 1968 ja heillä oli yksi tytär sekä tyttärenpoika.