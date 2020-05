Antti Tuisku tekee paluun lavalle tänä kesänä koronasta huolimatta – Valittu kansa kuullaan ensimmäistä kertaa livenä nettikeikalla

Koronavirusepidemian rajoitusten vuoksi konsertit ja festivaalit on peruttu tulevalta alkukesältä. Kevään aikana monet artistit ja yhtyeet ovatkin esiintyneet eri tavoin verkossa.

Antti Tuiskulla piti olla kesällä näyttävä paluu lavoille. Sovittuina oli useita festivaaleja ja kaksi loppuunmyytyä konserttia Helsingin Olympiastadionilla. Pari viikkoa sitten ilmoitettiin, että stadionin tilaisuudet siirretään ensi vuoden kesäkuuhun koronatilanteen takia.

Tuisku aikoo silti esittää omaa musiikkiaan ensimmäistä kertaa yleisölle miltei kahden vuoden keikkatauon jälkeen. Paluu on poikkeusaikaan myös poikkeuksellinen. Tuisku esittää helmikuussa julkaistun Valittu kansa -albuminsa livestream-keikkana. Nettikeikka järjestetään kesäkuussa.

Laulajan mukaan nettikeikalla ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata peruuntuneita esiintymisiä.

– En halunnut väkisin lähteä tekemään livestream-keikkaa sen takia, että se on in ja pop juttu, jota kaikki muutkin artistit tekevät. Ajattelin, että jos minulle tulee omasta mielestäni tosi hyvä, kuninkaallinen ajatus siitä, mikä perustelisi sen livestream-keikan, niin sitten teen sen, Tuisku kertoo STT:lle.

Piispa mukaan keskusteluun

Idea syntyi kevään aikana. Musiikin esittämisen lisäksi artisti aikoo keskustella levynsä teemoista Helsingin piispan Teemu Laajasalon kanssa.

– Halusin aisaparikseni keskustelemaan sellaisen ihmisen, jolla on kompetenssia tähän tematiikkaan, mitä albumi pitää sisällään, Tuisku kertoo.

Tuisku esiintyy keikalla bändinsä kanssa, mutta tanssijoita ei perinteisen Tuisku-show'n tapaan ole luvassa. Konserttipaikka on vielä salaisuus, joka paljastetaan vasta h-hetkellä. Tuiskun mielestä miljöö on erityinen ja sillä on suurta symbolista arvoa.

"Brutaalirehellistä keskustelua sensuroimatta"

Uskonnollisilla teemoilla ja symboliikalla leikittelevä Valittu kansa on saanut kriitikoilta kiitoksia, mutta kuuntelijoilta kehujen lisäksi arvostelua. Tuiskun mukaan monet pahoittivat mielensä levystä ja kokivat sen loukkaavana. Laulaja käsittelee kappaleissaan suorasanaisesti muun muassa pettämistä, uskonsa menettämistä ja toisten tuomitsemista sekä haistattaa pitkät "jonnekin tuonne yläkertaan".

Laulujen aiheet kumpuavat Tuiskun elämästä ja ajatuksista.

– Ei minun tarvitse olla uskossa kokeakseni niitä fiiliksiä, mihin tässä elämässä kuulun. Se ei ole uskonnollinen teos, vaan tämän ajan albumi elämän isoista kysymyksistä.

Erikoiskeikalla Tuiskua kiinnostaa saada näkökulmaa kirkon maailmaan ja kuulla, millaisia ajatuksia piispa Laajasalolla on herännyt albumista.

– Mielenkiintoista päästä istumaan Teemun kanssa sellaiseen paikkaan, missä sensuroimatta käydään brutaalirehellistä keskustelua siitä, miten näitä laulujen aiheita pystytään lähestymään monelta eri kantilta.

Myös Laajasalo odottaa tapahtumaa innolla. Hänen mukaansa popmusiikki ja kirkko sopivat hyvin yhteen.

– En ajattele, että mikään musiikkityyli itsessään olisi kirkollinen tai epäkirkollinen. Antin levy on uskonnollisia teemoja läpikäyvä sekä antaa mahdollisuuden tärkeään ja hienoon keskusteluun, Laajasalo sanoo STT:lle.

Piispa lupaa kolme pitkää keskusteluhetkeä kappaleiden välissä. Erityisinä teemoina hän mainitsee armon ja hyväksytyksi tulemisen kaipuun.

– On hirvittävän kiinnostavaa, kun levyllä on samanaikaisesti yhteisöön kuulumisen kaipuuta ja kritiikkiä siitä, millaista on olla samanmielisten yhteisössä, Laajasalo sanoo.

Myönteisiä asioita voi löytää vaikeastakin tilanteesta

Tuisku kertoo saaneensa faneiltaan viestejä siitä, miten albumin teemat puhuttelevat näinä poikkeuksellisina aikoina, kun ihmisillä on erilaisia pelkoja ja mietteitä tulevaisuudesta.

– Usko ja toivo ovat yleisesti koetuksella. Yksi raskaimmista asioista korona-arjen keskellä on se, ettei meistä kukaan tiedä, kuinka kauan tämä kestää. Levyn aika isot teemat ja syvälliset laulun aiheet ovat tulleet tässä ajassa korostetusti esiin, laulaja kertoo.

Myös Tuisku itse on käynyt viime kuukausien aikana läpi laajan tunteiden kirjon: pelko, järkytys, viha, suru ja lopulta tietynlainen hyväksyntä. Tuiskulle suuri vastoinkäyminen oli, kun hänen unelmansa täydelle Olympiastadionille esiintymisestä peruuntui. Vaikka hän ymmärtää, että ratkaisu oli ainoa oikea, se ei silti vie pettymyksen tunnetta pois.

– Olen yrittänyt sanoa ihmisille, että on tärkeää antaa itselleen lupa surra ja käydä kaikki mahdolliset tunnetilat läpi. Ovat ne asiat muiden mielestä sitten miten pieniä tahansa. Sitä kautta olo helpottuu.

Irti arjen koronasta

Tuisku on yrittänyt löytää myönteisiä asioita vaikeasta tilanteesta. Pysähtyminen ja rauhoittuminen ovat tehneet hänelle hyvää, eikä elämän asioita enää pidä itsestäänselvyytenä.

Itsensä toteuttaminen on Tuiskulle tärkeää, ja hän onkin innoissaan Valittu kansa -keikasta, joka syntyi juuri poikkeusolojen takia.

– Oli hienoa huomata, että tämä on tuottanut jotain hyvää, kun miettii omaa artistiuttaan ja työtään. En usko, että olisi muuten tehty tämäntyyppistä keikkaa ja tapahtumaa. On ollut ihanaa huomata, että kaiken ikävän asian keskellä voi löytää uusia mahdollisuuksia ja raikkaita tuulahduksia.

Tuisku ja Laajasalo lupaavat, että kesäkuun alussa ei nähdä koronashow'ta, vaan tavoitteena on tuoda arkeen iloa ja tarjota pääsy pois todellisuudesta. Poikkeuksellinen aika toki näkyy keskusteluissa, mutta se ei ole illan pääaihe.

– Minulle on tärkeintä, että ihmiset saavat musiikin ja keikan kautta ikimuistoisen ja syvän irtipääsemisen kokemuksen sinä lauantai-iltana, kun tämä keikka tulee. Ettei olisi jatkuvaa surkuttelua ja murhetta siitä, millaisessa maailmassa tänä päivänä eletään. Se ei ole ominaisinta minua, Tuisku sanoo.