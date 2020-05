"Tulppa on avattu" - joensuulainen Nerve End on päättänyt hiljaiselonsa ja viimeistelee pitkään odotettua esikoisalbumiaan

Joensuulaistaustainen metallibändi Nerve End on valinnut uudet soittajat eronneiden tilalle ja julkaissut uutta musiikkia. Huhtikuussa kaikilla alustoilla ilmestynyt Stormchaser-single on yhtyeen ensimmäinen sitten marraskuun 2011 ja tulevalta esikoisalbumilta The Cycle.