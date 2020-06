Levyarvio: Paluu tanssipoppiin – Lady Gagan uusi on täsmäisku korona-aikaan

Edellisellä levyllä Lady Gaga halusi olla kuin uuden ajan Dolly Parton. Tiukasti amerikkalaiseen lauluntekijälevy-estetiikkaan nojannut Joanne (2016) oli enemmän kantria kuin tanssipoppia, josta Gaga on aina paremmin tunnettu.

Kun Chromatican ensimmäinen single Stupid Love julkaistiin, tuntui Gagan ympärillä käyvän kuhina pitkästä aikaa. Vastaanotto oli kansainvälisesti innostunut, mikä oli aika selkeä viesti siitä, mitä Gagalta odotetaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ja Gaga-fanit tuskin tulevat pettymään: Chromatica on disco- ja house-vaikutteineen suoraviivaista ja huoletonta tanssipoppia, jossa on myös sanomaa. Levy, jolla ei ole oikeastaan muuta ehdotusta kuin se, että jospa tanssisit huolesi pois. Kuin täsmäisku korona-aikaan.

Aika vaikea tuon viestin kanssa on olla eri mieltä.

Chomaticalla Gaga on halunnut luoda kepeän maailman, jonka avulla kuuntelija voi käsitellä kipeitä asioita. Fantasiamaailmaan johdattelee heti levyn ensimmäinen varsinainen kappale Alice, joka on tietysti viittaus teokseen Liisa Ihmemaassa.

Eskapistinen tanssipop on hyvin yksinkertainen, mutta kunnianhimoinen konsepti, jossa on helppo epäonnistua. Parhaiten osuu Stupid Love, jossa on ruotsalaistuottaja Max Martinin kultakosketus. Se on Justicen kaltaisen ranskalaisen uusdiscon hengessä pumppaava sinkku, jonka kertosäkeessä lauletaan: “All I ever wanted was love”. Aivan kuin olisi taas vuosi 2008.

Ariane Granden kanssa tehty Rain On Me luottaa perinteiseen emansipatoriseen sademetaforaan: “I’d rather be dry / but at least I’m alive.” Heti sen perään levyllä tulee Free Woman, joka selittää itsensä jo pelkällä nimellä.

Gagan voimakas tulkinta läpi levyn välittää tunnetta vapautuneisuudesta ja Chromatican ydinviesti taotaan kuuntelijan päähän käsittämättömällä itsevarmuudella. Yksi levyn kolmesta solistivierailijasta on Elton John – mikä on jo itsessään aika päällikköä.

BloodPop on yksi viime vuosien nousevia tuottajanimiä, ja hän on tuottanut Chromaticasta suurimman osan. Jälki on vakuuttavaa: väkisin tanssilattialle johdattavaa poppia ilman kikkailua. Simppeli poljento on levyltä selkeä statement.

Mutta samaan aikaan tehokeinot ovat samoja kappaleesta toiseen. Välisoittoineen levyllä on 16 kappaletta, ja mukaan mahtuu pari heikompaa biisiä, jotka kuulostavat vahvempien biisien joukossa väkisin toisteisilta ja lähes yhdentekeviltä kokonaisuuteen nähden. Esimerkiksi Replay olisi helposti voitu jättää levyn ulkopuolelle. Samaan tusinalaariin putoaa 1 000 Doves.

Heikkouksineenkin Chromatica kampeaa itsensä neljään tähteen. Levy on väkevä paluu Gagalta, ja mitä täydellisintä pyssysormet ilmassa tanssittavaa musiikkia alkavaan kesään.

Lady Gaga

Chromatica

Interscope

xxxx