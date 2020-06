Festivaalikentälle ei tule helpotusta yleisörajoitusten höllentämisestä, mutta vaihtoehtoisia tapahtumia voi syntyä loppukesäksi

Kuluvan kesän kulttuuritapahtumat ja -festivaalit on miltei kaikki ehditty perua tai siirtää verkkoon, kun hallitus oli kieltänyt suurten yleisötapahtumien järjestämisen heinäkuun loppuun asti. Hallitus linjasi kuitenkin torstaina, että yli 500 ihmisen ulkotilaisuuksia saa sittenkin järjestää heinäkuun alusta lähtien.

Rajoitusten höllentäminen ei tuo helpotusta kulttuurifestivaalien kesään.

– Kulttuurifestivaalien kannalta aikaa on kulunut liikaa. Ammattimaisia festivaaleja ei pysty käynnistämään muutaman viikon odotusajalla, Finland Festivalsin ry:n toiminnanjohtaja Kai Amberla sanoo.

Finland Festivals on Suomen kulttuurifestivaalien kattojärjestö, jolla on lähes sata jäsenfestivaalia. Niihin lukeutuvat muun muassa Pori Jazz, Savonlinnan Oopperajuhlat ja Helsingin Juhlaviikot, jotka ovat kaikki tältä kesältä peruttu.

Amberlan mukaan festivaaleilla haasteena on myös se, että ne ovat peruneet sopimuksia esimerkiksi esiintyjien kanssa. Lisäksi matkustaminen on yhä haastavaa koronaviruspandemian takia, ja monilla festivaaleilla on kansainvälisiä esiintyjiä ja tekijöitä.

Amberla tulkitsee, että hallituksen linjaus on tehty erityisesti urheilutapahtumien tarpeisiin. Suurten tapahtumien järjestämisessä ehtona on, että tapahtumissa on oltava käytettävissä useita katsomolohkoja tai rajattavissa olevia alueita. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut ja henkilökunta.

Vaikka linjauksen mukaan yli 500 hengen tilaisuuksissa saa olla myös seisomapaikkoja, ehdot ovat silti festivaalien tapauksessa hankalat. Amberlan mukaan katsomolohkojen ja kulkureittien järjestäminen olisi festivaaleilla vaikeaa, kun taas urheilustadioneilla on useita sisäänkäyntejä ja katsomolohkoja.

Uudenlaisia tapahtumia toteutetaan rajoitusten mukaan

Kai Amberla ei usko, että vakiintuneet festivaalit palaavat vielä tänä kesänä, mutta korvaavia konsertteja ja tapahtumia pop up -hengessä voi sen sijaan syntyä.

Konsertti- ja festivaalijärjestäjä Live Nationilla ei ole vielä ehditty pohtia, miten uusi linjaus vaikuttaa yrityksen loppukesän toimintaan. Markkinointipäällikkö Piia Lindroos kertoo, että jatkosuunnitelmia tehdään, kun asiassa tulee tarkempia ohjeistuksia.

Tällä hetkellä tapahtumia järjestetään nykyisten rajoitusten mukaisesti. Live Nationilla starttaa torstaina kesäkuun loppuun jatkuva tapahtumasarja Helsingin Suvilahdessa, jonka tapahtuma-alueella järjestetään muun muassa suomalaisen popmusiikin konsertteja sekä elokuvailtoja.

Alueella on enintään kuuden hengen seurueille tarkoitetut pöytä- ja tuoliryhmät, joissa ihmiset istuvat omissa seurueissaan. Seurueet on erotettu toisistaan turvavälein.

– Poikkeustilan aikana keksittiin, millä tavalla voidaan järjestää tapahtumia turvallisesti, Lindroos kertoo.

Myös helsinkiläinen Allas Sea Pool järjestää kesä–heinäkuussa rajoitusten mukaisesti toteutetun kotimaisen musiikin konserttisarjan ulkotiloissa.