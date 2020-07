Oscar-palkinnot jakava The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) on kutsunut suomalaisen käsikirjoittaja-ohjaaja Kirsikka Saaren ja maskeeraaja Tapio Salmen jäsenikseen. Yhteensä akatemiaan kutsuttuja jäseniä on 819.

Saaren käsikirjoittama Pitääkö mun kaikki hoitaa? oli parhaan lyhytelokuvan Oscar-ehdokkaana vuonna 2014. Salmi on työskennellyt maskeerajana yli 20 vuotta. Hän oli vuonna 2009 ehdolla parhaasta maskeerauksesta British Academy Film Award-kilpailussa kollegansa kanssa Rocketman-elokuvan maskeerauksesta. Uusista jäsenistä kertoo Variety-lehti. Suomessa asiasta kertoi ensin Elokuvauutiset.