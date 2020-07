Kansainvälistä elokuvaa omin ehdoin ja omakustanteisesti – Suomalainen Saara Lamberg tekee uraa ohjaajana ja näyttelijänä Australiassa

Toukokuussa Saara Lambergilla piti olla juhlat Ranskan Cannesissa. Australiassa asuvan suomalaisen ohjaama ja kirjoittama The Westermarck Effect oli kutsuttu maailmankuulujen elokuvajuhlien rinnalla tapahtuvaan Cannes Cinephiles -tapahtumaan.

Koronapandemian vuoksi festivaalit peruttiin. Kansainvälinen ensi-ilta elokuvalle, jossa Lamberg myös esittää pääosan, lykkääntyi kauas tulevaisuuteen.

Silti oli myös aihetta iloon. Hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa Innuendo tuli toukokuussa vihdoin Suomessa jakeluun, kolmisen vuotta valmistumisensa jälkeen.

– Olisi ollut sääli jo suomalaisten näyttelijöiden puolesta, jos Innuendoa ei olisi Suomessa nähty, Lamberg kertoo etäyhteydellä Adelaidesta.

– Olin yrittänyt festivaaleja. Rakkautta ja Anarkiaa olisi ollut luonnollinen paikka tai Espoo Ciné. Ei valitettavasti ollut kiinnostusta.

Innuendo sai Suomen ensiesityksensä Elisa Viihteen suoratoistopalvelussa. Ennen koronakevättä sille oli harkittu meillä valkokangaslevitystäkin.

– Maailma päätti toisin, Lamberg toteaa.

– Jokainen ohjaaja toivoo elokuvateatterilevitystä. Tärkeintä kuitenkin on, että elokuva tulee nähdyksi.

Työläitä omakustannetuotantoja

Lamberg, 38, rahoittaa elokuvansa itse. Tekeminen tapahtuu pitkälti talkoovoimin, ja kuvaukset voivat venyä pitkiksi epäsäännöllisesti eteneviksi hankkeiksi. Elokuvat ovat valmistuessaan työvoittoja.

Esimerkiksi Innuendoa kuvattiin Suomessa Längelmäellä jo kesällä 2015. Näyttelijöistä tunnetuin on Eeva Putro.

Innuendoa oli tekemässä kaikkiaan yhteensä yli 200 henkeä. Apuna ovat ammattilaisten, elokuvaopiskelijoiden ja amatöörielokuvantekijöiden yhteisöt.

– Toivoisin pääseväni jommassa kummassa maassa rahoitusputkeen, Lamberg sanoo.

Toistaiseksi se ei ole toteutunut.

– En usko perinteiseen taiteilijamyyttiin, että kärsimys tuottaa parempaa taidetta. Ensin pitää olla ruokaa ja katto pään päällä.

Vaikeaa päästä esille

Innuendo esitettiin Cannes Cinephilés -valikoimassa toukokuussa 2018. Virallisen Cannesin varjoon jäävä esityssarja ei varsinaisesti kerää kansainvälistä huomiota, eikä elokuvasta julkaistu arvioita varteenotettavissa medioissa.

Innuendosta on kuitenkin kirjoitettu pienemmissä julkaisuissa positiiviseen sävyyn. Sitä esitettiin Australiassa yhdessä elokuvateatterissa pari viikkoa, ja se ostettiin maassa myös televisioesityksiin.

Nyt odotuksia latautuu The Westermarck Effectiin. Se kertoo äidistä, joka antoi teini-ikäisenä saamansa pojan adoptioon. 20 vuotta myöhemmin äiti ja poika kohtaavat ja rakastuvat romanttisesti.

– Se on elokuva kielletyistä tunteista, Lamberg kuvailee.

Hänellä oli viime vuonna keskeinen rooli näyttelijänä myös toisen ohjaajan australialaiselokuvassa. Mark Bakaitisin pienen budjetin kauhuelokuva Cult Girls on saamassa jonkinasteisen levityksen myös Yhdysvalloissa. Toisessa naispääosassa on sarjoista V ja Falcon Crest tunnettu Jane Badler.

Lambergilta on valmistumassa kolmaskin oma ohjaus. The Lies We Tell Ourselves käsittelee sarkastisesti elokuvantekijän kamppailua unelmiensa puolesta.

– Arvo on siinä, että pääsee tekemään elokuvan. Tietysti jos olisi enemmän rahoitusmahdollisuuksia, elämä ja työ olisi helpompaa, Lamberg sanoo.

– Teen niillä resursseilla, jotka saan kasaan. Kerron ne tarinat, jotka voi kertoa ilman budjettia.