"Kaikki luodaan näyttelijäntyöllä" –  Ihmisen teatteri teki näytelmän, jossa henkilöt ovat käännekohdassa

Ihmisen teatteri on valmistanut uuden näytelmän. Kysymyksessä on japanilaisen Minoru Betsuyakun Vessa on tuollapäin.

Rooleissa ovat Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma, ja näytelmän ohjaus on Tuire Hindikan ja Pirkko Kurikan.

– Vähän ennen kuin korona iski, luin paljon tekstejä kahdelle näyttelijälle. Halusimme tehdä sellaisen, koska teatterin muu jäsenistö on toisaalla eivätkä he ole käytettävissä, Riihiluoma taustoittaa.

Kiertuettakin oltiin jo suunnittelemassa, kun pandemia tuli päälle.

Ajatuksena oli, että tunnin mittainen näytelmä olisi katsojille ilmainen.

Pirkko Kurikka ja Tuire Hindikka ohjaavat näytelmän.

Minoru Betsuyaku oli maaliskuussa yli 80-vuotiaana kuollut, Japanissa arvostettu hieman Samuel Beckett -tyylinen näytelmäkirjailija.

– Hänen agendansa oli lopettaa realismi Japanissa. Mutta hän on versioinut sekä Tshehovia että Beckettiä, Hindikka kertoo.

Riihiluoman mielestä näytelmän teemat ovat pelkistettyjä. Linnosmaa miettii, että näytelmän tekstistä on hyvin luettavissa, miksi henkilöt käyvät juuri sellaista keskustelua kuin käyvät.

– Työryhmän kesken on paljon pohdittu, mikä Betsuyakun ajatus on ollut, Linnosmaa sanoo.

– Monitulkintainen. Olemme valinneet jotkut psykologiset polut. Ne voisivat hyvin olla jotkin toisetkin, Hindikka täydentää.

Työryhmä on ollut myös harvinaisen uskollinen alkuperäiselle tekstille.

– Tekstiä ei ole muutettu yhtään. Yksi lause on vedetty yli, Kurikka sanoo.

Teemaa voisi avata myös niin, että ihminen haluaa lähtökohtaisesti olla avuksi toiselle. Hindikka lupaa myös runsasta hengenliikettä.

– Kumpikin henkilö on elämässään jonkinnäköisessä käännekohdassa.

Tarina on suomennettu 1980-luvulla, mutta siinä on yhtymäkohtia myös nykyaikaan.

– Samoja ilmiöitä on edelleen. Toinen henkilö on kuin start up -yrittäjä, Riihiluoma sanoo.

– Sinnittelee ja yrittää epätoivoisesti keksiä pelastusta, miten pysyisi elättämään perheensä. Hirveen tätä päivää, Hindikka jatkaa.

Toinen henkilö ei taas mahdu siihen muottiin, missä kaikki muut ovat.

– Hän kamppailee siitä, saako hän olla omanlaisensa vaikka kukaan muu ei olekaan, Kurikka tiivistää.

Esitys on suhteellisen riisuttu, sillä siinä ei ole sen paremmin ääni- kuin valotehosteitakaan.

– Sehän on tosi haastavaa, koska koko homma on meidän kahden käsissä. Kaikki luodaan näyttelijäntyöllä, Riihiluoma korostaa.

Rekvisiittakin menee suurin piirtein matkalaukkuun, mikä helpottaa matkustuspuolta. Ensi-illan lisäksi esityksiä on tässä vaiheessa kahdeksan eri puolilla maakuntaa sekä Kuopiossa.

– Osa kunnista ei uskalla edelleenkään ryhtyä järjestämään. Niiden kohdalla pitää yrittää keksiä jokin toinen tapa, jolla niihin voisi päästä esiintymään.

Vessa on tuollapäin -näytelmä lepää Helmi Linnosmaan ja Toni Riihiluoman näyttelijätyön varassa. Kuva harjoituksista.

Hindikka ja Kurikka ohjasivat Riihiluoman esittämän Kaikki pelastettu -monologin vuosi sitten, ja nyt Riihiluoma ja Linnosmaa halusivat kaksikon taustalleen.

– Opin paljon sen monologin aikaan ja taas opitaan lisää.

– Jossain harjoituksissa puhuttiin, että tämä on hauska sukupolvien kohtaaminen, mutta ei ole mitään väliä siitä, kuka mistäkin sukupolvesta on. Työskentely on mutkatonta, Riihiluoma kiittelee.

Pirkko Kurikka kehuu näyttelijöitä ahkeriksi.

– On harvinaista herkkua, että näyttelijät osaavat harjoitusten alussa tekstin ulkoa. Se tarkoittaa sitä, että pääsemme kehittämään oikeita asioita, kun ei tarvitse olla puolittain kuiskaajana.

– Viimeksi oli Tonin kanssa kivaa, nyt on kaksin verroin kivaa, Kurikka naurattaa.

Harjoituksia on ollut suurin piirtein saman verran kuin ammattiteattereissa keskimäärin on.

– Esitys on ollut jo jonkin aikaa nätissä kunnossa, mutta nyt siihen pystyy tulemaan nyansseja ja hienouksia, Hindikka kiittelee.

Vessa on tuollapäin -näytelmän ensi-ilta on 14. elokuuta kello 18 Botanialla Joensuussa. Esitykseen on vapaa pääsy.