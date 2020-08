Elokuvaohjaaja Luc Besson syrjään perustamansa tuotantoyhtiön johdosta

Ranskalaisohjaaja ja -tuottaja Luc Besson väistyy perustamansa tuotantoyhtiö EuropaCorpin toimitusjohtajan paikalta, yhtiö kertoi tiedotteessa myöhään lauantaina.

Uutena toimitusjohtajana aloittaa Axel Duroux syyskuun alussa. Besson jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Besson perusti yhtiön vuonna 1999. Hän on ohjannut muun muassa elokuvat Tyttö nimeltä Nikita, Leon, The Fifth Element – puuttuva tekijä ja Lucy sekä tuottanut yhtiön kautta muun muassa Transporter-, Taxi- ja Taken-elokuvasarjoja.

Yhtiö joutui rahoitusvaikeuksiin, kun Bessonin pitkäaikainen haaveprojekti, avaruuseepos Valerian and the City of a Thousand Planets floppasi elokuvateattereissa vuonna 2017. EuropaCorp joutui tämän jälkeen etsimään uusia rahoittajia, ja sen suurimmaksi omistajaksi on tullut yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Vine.