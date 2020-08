Katse veteen taiteen keinoin - Eini Annukka Perälä ohjasi Saarion voimalaitosmuseolla monitaiteisen teoksen verkkoon

Saarion voimalaitosmuseolta nähdään perjantaina uudentyyppinen teos, joka yhdistää musiikkia, valoa, tanssia ja puhetta. Veden voima, veden taika - Koko elämä! -teoksen tarkoitus on siirtää huomio veteen.

- Taustalla on oma huoleni vesien tilasta ja syvä ymmärrykseni siitä, että vesi on kaiken elämän ylläpitäjä. Sen pitäisi olla ykkösjuttu jokaiselle, kertoo teoksen käsikirjoittanut ja ohjannut laulaja-säveltäjä Eini Annukka Perälä, 58.

Monitaiteinen teos on osa Pohjois-Karjalan maakuntaviikkoa. 40-minuuttinen teos on kuvattu voimalaitosmuseolla ja se on katsottavissa verkossa perjantai-illasta alkaen.

Teos käsittelee veden syntymää, ihmisten asenteita ja veden mytologiaa. Musiikin ja tanssin kautta mukaan tulee veden valtakunnan väkeä, kuten seireenit, vesihiisi ja näkki.

Tohmajärveläinen Perälä kertoo tausta-ajatukseksi sen, että ihmiset heijastavat omia tunteitaan ja tarpeitaan muihin ihmisiin, politiikkaan ja luontoon, kuten veteenkin.

- Tarinoissa ja mytologiassa ovat aina mukana ihmismielen monenlaiset kerrokset. Esimerkiksi seireeneihin heijastuu mytologioissa seksuaalisia tarpeita, toiveita tai pelkoja. Vanha ajatus on, että jos lapsi hukkuu, on näkki vienyt tämän veden alle. Se on perusteema eräässä teoksen tanssissa, joka ilmentää pelkoa. Se voi kuvastaa myös nyky-yhteiskunnan kaikenlaista pahuutta.

Perälän teoksessa näkyy Saarion voimalaitosmuseo ja sen ympäristö Jänisjoelta.

Myös avaruudelliset asiat kiinnostavat Perälää.

- Kaikki metallit ovat syntyneet tähtien törmäyksessä. Vaikka louhimme niitä maasta, ne ovat syntyneet suuremmassa kuviossa.

Teoksen tuottaa keväällä perustettu tohmajärveläinen Kulttuuriyhdistys Lux et Cantus. Yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan sähkö, Tohmajärven kunta, Tohmajärvi-seura ja Perälän oma Musiikkiteatteri Vanamo.

Kuvauksesta vastaa Pekka Varonen, joka on kuvannut voimalaitoksen sisäkohtausten lisäksi drone-materiaalia Jänisjoelta. Valaistuksesta vastaa valotaiteilija Aulis Hämäläinen. Hän tuo valojen kautta esille muun muassa kohtausta, jossa Theia-planeetta törmää Maahan ja kuu syntyy.

- Törmäyksen äänet kuuluvat musiikissa. Tilassa on usvaa ja kuva on lähes mustavalkoinen, avaruudellinen autiuden maisema.

Perälää kiinnostaisi myös oopperan tekeminen.

Teoksessa on ihmismielen ja veden välistä keskustelua siitä, kuinka vesi tuli Maahan avaruudesta.

- Kerron dialogin kautta, että vesi on kerran tullut maahan. Se on vetyä ja happea ja aina samaa vettä kuin neljä miljardia vuotta sitten.

Kotkassa syntyneelle Perälälle meri on tuttu elementti. Hän muistelee kuinka vielä hänen isovanhempiensa sukupolvi ajatteli, että meri on paras kaatopaikka.

Ihmismielellä on dialogissa höpsön rooli ja se ei ymmärrä, että elämää ei olisi ilman vettä. Perälä itse näyttelee ihmisroolia ja hänen puolisonsa Matti Perälä veden roolia.

- Dialogissa ihminen pohtii vedelle, että onko hänen toiminnallaan, kuten jätevesien puhdistamisella merkitystä. Lopuksi hän toteaa, että vesikö on yhtä kuin elämä, planeettamme korvaamattomin aarre. Hän saa ahaa-elämyksen.

Teoksen sanomaa tuovat modernin tanssin keinoin esille Riverian tanssilinjan opiskelijat Anniina Dyster ja Elle Turunen. Perälä esitti tanssijoille toiveen, että he ilmaisevat keholla musiikin ja dialogin tunteita. Perälä kertoo, että tilan hyödyntäminen oli hauskaa.

- Voimalaitossali on jykevä, betoninen ja karkea. Se on hyvä miljöö modernille tanssille ja ihmisen liikkeelle. Eräässä kohtauksessa ohjasin tanssijat kiipeämään ylös generaattorin päälle esittämään seireeniä. Se oli heistä hauskaa. Olen tyytyväinen, kuinka he ilmaisivat tanssin kautta tunteita.

Teos oli alun perin tarkoitus esittää voimalaitosmuseolla paikan päällä, mutta käytännön syistä ja koronarajoitusten vuoksi teos siirtyi verkkoon.

- Saimme kuudessa tunnissa kuvattua 40-minuuttisen teoksen. Toki sävellystyö ja muu suunnittelu ja valmistelu alkoivat jo maaliskuussa 2020.

Tiimi teki teosta yötä myöten, sillä heidän piti odottaa hämärän tuloa, ennen kuin kuvaaminen pystyttiin aloittamaan.

- Teimme teosta kahteen asti yöllä. Eräässä veden valtakuntaa kuvaavassa kohtauksessa tarvitsimme paljon usvaa. Täällä oli sitä välillä niin paljon, että pelkäsin, kompastuuko joku kohta kalustoon.

Teoksen elektroakustinen musiikki on Perälän säveltämää. Kappaleita tehdessään Perälä antoi ajatuksen liitää.

- Tunteet, tunnelmat ja niiden siirtäminen musiikkiin kiinnostaa minua. Olen opiskellut laulua, kirkkomusiikkia ja säveltämistä Sibelius-Akatemiassa. Kaikki saatu on sulautettu ja nyt teen omanlaistani musiikkia improvisatorisesti. Luominen lähtee liikkeelle vapaudesta ja tuo iloa. Oma sielu ja mieli ovat auki. Hetkistä ja tunnelmista koostuu yhtenäinen kokonaisuus.

Syntetisaattorilla tekemiään kappaleita Perälä kuvailee dramaattisiksi, jotta niissä on tanssijoiden liikkeelle tarttumapintaa. Niissä on veden tematiikkaan liittyviä tunnelmia.

Perälä haluaa tuoda veden tilan ja ilmastonmuutoksen jokaisen tietoisuuteen taiteen keinoin.

- Tavoitteena on saada ihmiset ajattelemaan vettä ja ymmärtämään sen merkitys kaiken elämän ylläpitäjänä maapallolla. Suomalaisille on usein itsestään selvää, että hanasta tulee puhdasta vettä. Näin ei kuitenkaan ole suurimmassa osassa maailmaa.

Perälä huomasi, että teoksen jo valmistuttua Kansallisteatterilla keskusteltiin ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Keskustelussa korostettiin, että ilmastonmuutoksen vastustaminen on niin iso asia, että sitä ei voi sysätä vain yhdelle ihmisryhmälle, kuten päättäjille tai yksityishenkilöille.

- Taiteellakin on oma merkityksensä. Se voi muuttaa ihmisten ajattelumaailmaa, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Taiteen avulla jaetaan myös tietoa. Asiat eivät muutu yhdessä hetkessä, mutta pikkuhiljaa, kun aletaan ymmärtää, että vesi on elämän ja kuoleman kysymys, ihmisten toiminta ja päätöksenteko muuttuvat.

Karjalainen julkaisee lauantaina vietettävän maakuntapäivän kunniaksi torstaina maakuntanumeron, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin taajamatalouksiin. Maakuntanumeron jutut ovat vapaasti kaikkien luettavissa myös verkossa.