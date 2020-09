Nuori suomalaistaiteilija Anton Pitkänen on voittanut merkittävän taidekilpailun New Yorkissa – kilpailulla etsittiin Andy Warholin ja Rene Magritten seuraajaa

Nuori suomalaistaiteilija Anton Pitkänen on voittanut merkittävän yhdysvaltalaisen taidekilpailun ja mainos- ja markkinointialan palkinnon.

30-vuotias Pitkänen voitti AD Art Show 2020 -taidekilpailun New Yorkissa keskiviikkona. Ensi kertaa kilpailun historiassa voittajalle myönnettiin myös Clio-erikoispalkinto.

Clio-palkintoja on kutsuttu maailman tunnetuimmiksi mainospalkinnoiksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Helsinkiläinen Pitkänen osallistui kilpailuun neljällä teoksella.

Tuomaristoa miellytti Pitkäsen töissä muun muassa se, miten pitkien prosessien tuotoksia teokset ovat. Yhden teoksen valmistumiseen saattaa mennä useista viikoista muutamaan kuukauteen.

– Saatan käyttää monta päivää pelkästään kankaan punomiseen tai kirjontaan, Pitkänen kuvaa.

Pitkäsen taide on viime vuosina siirtynyt tekstiilitaiteen suuntaan, mutta pelkkää tekstiilitaidetta työt eivät ole.

– Sekatekniikka koen silti käyttäväni.

Myös voitokkaissa kilpailutöissä oli tekstiilitaidetta. Töistä kolme oli seinävaatetyyppisiä, joissa oli kirjontaa, punontaa ja värjäämistä. Neljäs työ oli akryylimaaleilla maalattu.

Kaikkia teoksia yhdisti teemat, jotka näkyvät Pitkäsen taiteessa muutenkin.

– Kaikissa töissäni on jollakin tapaa läsnä luontoaiheet ja meditatiivisuus.

Suuret esikuvat

Clio-palkinto haluttiin myöntää erityisesti mainosalalta tulevalle taiteilijalle. Järjestäjien mukaan kilpailulla haettiin seuraavaa suurta nimeä Andy Warholin, Rene Magritten ja muiden mainosmaailmasta tulleiden taiteilijoiden seuraajaksi.

Pitkänen on voitostaan häkeltyneen iloinen. Hän on tehnyt siirtymää freelancer-suunnittelijasta täyspäiväiseksi taiteilijaksi. New Yorkista saatu palkinto vie uraa nyt eteenpäin.

Kaikkiaan New Yorkin kilpailunäyttelyyn valittiin satojen hakijoiden joukosta 135 taiteilijaa ympäri maailmaa. Työt ovat esillä syyskuun ajan Oculus-keskuksessa Manhattanilla.

Palkinnoksi saatu Clio-pysti on vielä matkalla Suomeen. Posti kuljettaa pystin, koska koronarajoitukset veivät mahdollisuuden palkintojenjakoon paikan päällä.