Galleria Kohina suljetaan vuodenvaihteessa – Taidelainaamo muuttaa Ahjoon, joka siirtyy samassa yhteydessä Joensuun taiteilijaseuran hallintaan

Joensuun taitelijaseuran pyörittämä Galleria Kohina taitokorttelissa on päätetty sulkea. Kohina menee kiinni vuoden vaihteessa. Tiloissa toimiva taidelainaamo muuttaa Taidekeskus Ahjon yhteyteen.

Samalla Ahjo siirtyy Joensuun taiteilijaseuran hallintaan.

– Meidän on pakko priorisoida toimintojamme. Resurssit ja työntekijät eivät riitä kahden paikan pyörittämiseen, kertoo Joensuun taiteilijaseuran puheenjohtaja Tuija Hirvonen-Puhakka.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kohina perustettiin tai­de­lai­naa­mon yhteyteen vuonna 2006. Taiteilijaseuran toimisto sijaitsee kuitenkin Ahjossa ja taitelijaseura on toinen kahdesta Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistyksen jäsenestä eli on käytännössä jo nyt hallinnoinut isolta osin Ahjon näyttelytoimintaa.

– Rahoitusta hakiessa toiminta on näyttänyt sekavalta. Nyt toiminta selvenee siltä osin.

Uudistuksessa Itäinen tanssin aluekeskus jää Ahjon vetovastuusta pois.

Sulkemispäätöksen taustalla on Kohinan vähentynyt asiakasmäärä sekä se, että näyttelyaikoja on ollut paikoin vaikea täyttää.

– Kaikki näyttelyajat eivät ole menneet, vaikka laskimme vuokrahintoja merkittävästi noin vuosi sitten.

Kalenteria on jouduttu täyttämään seuran omilla näyttelyillä, joka ei ole taloudellisesti kestävää toimintaa.

– Viimeistään korona-aika näytti sen, että seura ei kestä sitä, että taiteilijat peruvat näyttelyitä.

Kohinan asiakasmäärät ovat tippuneet huippuvuosien 10 000–15 000 kävijästä noin 5000:een.

Yhtenä Kohinan ongelmana on ollut se, että sinne ei ole esteetöntä sisäänpääsyä.

– Viime vuosina olemme saaneet paljon asiakaspalautetta huonosta saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Selvitimme muun muassa porraskiipijän rakentamista, mutta se olisi tullut todella kalliiksi, ei seuralla ole sellaiseen varaa.

Yhdistämällä taiteilijaseuran toiminnot yhden katon alle syntyy myös henkilöstösäästöjä.

– Ongelmana on ollut, että meillä on ollut palkkatukityöllistettyjä, jotka ovat saaneet olla kerrallaan maksimissaan vuoden. Tulevaisuuden ideana on, että hyvän tekijän löydyttyä voisimme pitää hänet pidempäänkin. Kahdessa eri paikassa tämä ei olisi taloudellisesti realistista.

Kohinan sulkeutumisen myötä – ja taidelainaamon vallatessa Ahjon Koksi-tilan – häviää Joensuun vähistä ammattitasoisista näyttelypaikoista merkittävä siivu.

– Onhan tämä surullista. Jos rahaa olisi loputtomasti, totta kai pitäisimme useita eri pisteitä pystyssä, Hirvonen-Puhakka toteaa.

Muutoksessa haetaan lisävauhtia taidelainaamolle, joka on viime vuosina noussut uuteen kukoistukseen. Lainaamon vuosimyynti on nykyisin noin 60 000 euroa.

– Taidelainaamo tarvitsee isommat tilat, nyt se on todella pieni suhteessa sen suosioon. Kun teimme vuosi sitten Art Karelia -myyntitapahtuman kivijalkaan, näytti se, että tälle on tarvetta.