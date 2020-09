"Energiaa ja terveyttä on nyt enemmän" – korona antoi trumpetisti Jouko Harjanteelle lisää aikaa olla aloillaan ja helpottuneet työt RSO:ssa toivat yöunet takaisin

Trumpettivirtuoosi Jouko Harjanne , 58, on tätä nykyä onnellinen mies – koronasta huolimatta. Lieksan Vaskiviikon pitkäaikainen taiteellinen johtaja ei ole enää Radion Sinfoniaorkesterin soolotrumpetisti vaan soittimen äänenjohtaja.

Vain ei voi sanoa, sillä tehtävä on edelleen vaativa. Rasitus entiseen on joka tapauksessa laskenut, samalla kun elämänlaatu on noussut.

– Aloitin soolotrumpetistin homman 1984. Vedin sitä 35 vuotta, ja se on ollut tosi kuluttavaa. Nyt olen nukkunut paremmin. Jos vertaa minua viisi vuotta taaksepäin, energiaa ja terveyttä on nyt enemmän.

Heti koronan alkuvaiheessa Harjanne teki yhdessä 25 muun kansainvälisen trumpetistin kanssa mosaiikkivideon Queenin Love of My Lifestä. Mukana oli useita Vaskiviikolta tuttuja trumpetisteja Sergei Nakariakovista Jose Sibajaan ja Mary Elisabeth Bowdeniin.

Harjanne soitti oman vetonsa RSO:n harjoitussopessa Musiikkitalossa.

– Voi sanoa, että olen viihtynyt. Olen voinut harjoitella ja lenkittää koiraa. Ihan kiva olla välillä aloillaankin. En ole sitä orkesterisoittoa niin kaivannut. On sitä tullut tehtyä jonkin verran.

Kesäkuussa Harjanne äänitti Klaukkalan kirkossa Jarmo Kähkösen Pilfinkille pianisti-urkuri Satu Rannan kanssa Spiritual Trumpet -nimisen levyn.

– Vähän sellaista lohduketta tähän aikaan. Albinonin Adagiota, Paavon virttä, Narvan marssia, Bachin juttuja... Ja Chaplinin Smile.

Aivan ilman koronaseurauksia kevät ja kesä eivät menneet.

– On mulla pari Japanin-matkaa jäänyt väliin. Peruuttivat ne ja sehän on aivan ymmärrettävää. Enkä hyvin innolla olisi lähtenytkään. Joitain muitakin keikkoja on peruttu eikä kaukaisuuteenkaan ole tullut uusia.

Väli-Amerikkaan Harjanne on ollut nettiyhteyksillä erilaisissa paneeleissa. Esimerkiksi marraskuussa vuorossa on Brasilian trumpettikillan paneeli.

– Tällaisia ne nyt järjestää. Harrastushan ne ovat eivätkä tuloa tuo. Mutta miksei niitä tekisi?

Vaskiviikon peruuntuminen oli Lieksalle ikävä juttu. Vaskiviikolle se oli pakko.

– Sen jälkeen ei olisi enää vietetty yhtään Vaskiviikkoa. Nyt päästään kipuillen eteenpäin.

Carelia-sali on Jouko Harjanteelle tuttu esiintymispaikka.

Joensuun kaupunginorkesterin kauden varsinaisen avajaiskonsertin solistiksi Harjanne tuli muutaman viikon varoajalla, kun Ruotsissa asuvan viulisti Linda Lampeniuksen konsertti jouduttiin perumaan omaehtoisten karanteenimääräysten vuoksi.

– Ottivat sitten tällaisen seksipommin, Harjanne naurahtaa.

Konserttona on se tunnetuin, Haydnin Trumpettikonsertto, jota yleensä usein ensiksi kysytään, jos ei vaihteen vuoksi haluta Hummelia.

Harjanteelta ovat laskut menneet sekaisin, kuinka monta kertaa hän Haydninsa soittanut.

– Ei niitä nyt satoja ole, mutta kymmeniä kuitenkin. Hummelin olen soittanut Joensuun orkesterin kanssa vissiin parikin kertaa, mutta tätä en ole, Harjanne sanoo.

– Soitan tämän nykyään ihan eri tavalla kuin esimerkiksi aikanaan RSO:n koesoitossa. Minulla on nyt tavallaan sellainen vanhan miehen Haydn, yritän saada siihen melodiaa ja pehmeyttä. Nuorempana oli enemmän aggressiivisuutta ja tämmöistä.

Tänä vuonna kuollut tutkija ja trumpetisti Edward Tarr perehtyi hyvin Haydnin alkuperäisiin käsikirjoituksiin ja niiden tulkinnanvaraisuuksiin.

– Juttelin hänen kanssaan kerran, kun hän Lieksassa. Olen aika hyvin toteuttanut hänen neuvojaan siitä, miten kappaletta ei kannata soittaa. Soittotavan suhteen pitää olla oma linja alusta alkaen.

– Tylsää sen soittaminen ei koskaan ole. Se on hyvä biisi. Aina siihen tulee jotain uutta ja nytkin sitä värittelen.

Ylipäätään tulkinnat ovat iän myötä muuttuneet. Nopeat jutut ovat vaihtuneet harkitummiksi fraaseiksi.

– Pakkohan niihin on saada jo oman päänkin takia uusia näkökulmia.

Kun koronrajoitusten takia Carelia-saliin otetaan vähemmän yleisöä kuin normaalisti, konsertteja järjestään torstaina kaksi. Vaskisoittajalle se tietää omia kommervenkkejään.

– Paukkujen pistäminen samana päivänä kahteen konserttiin on haaste. Minulle tauko ei oikein riitä. Pitäisi mielellään olla kahdeksan tuntia tai yö välissä. Ekassa konsertissakaan ei voi varmistella, koska on myös raskasta yrittää säästellä.

Joensuun kaupunginorkesterin konsertit 10. syyskuuta Carelia-salissa kello 16 ja 19.

Joensuun kaupunginorkesteri soittaa turvaväleillä.

Turvaväleistä harmia lavalla ja katsomossa

Joensuun kaupunginorkesteri on tänä syksynä uuden edessä, kun korona on tuonut soittajille turvavälit ja jokaiselle muusikolle omat nuottitelineet.

– Se vaikuttaa tosi paljon. Iso haaste on kuulokuvan muuttuminen, kun ei olla lähtökohtaisestikaan orkesterille helpossa salissa.

– Joudutaan käyttämään tosi paljon enemmän silmiä. Tosin kun etäisyydet ovat pidemmät, näkölinjojakin tulee, orkesterin taiteellinen johtaja Eero Lehtimäki sanoo.

Konsertit ovat toistaiseksi väliajattomia ja lyhyempiä, mutta harjoituksiin käytetään yhtä paljon aikaa muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Lisänsä on tuonut vielä se, että orkesterilla on ollut pitkä tauko yhteissoitosta.

– Ei se konsertissa varmaan enää kuulu. Maanantaina emme olleet vielä sen kuuloinen orkesteri kuin olemme. Tiistaina kuulosti jo täysin erilaiselta.

Syksyn ilmaiskonserteissa orkesteri soitti tuttua Beethovenia, mutta torstain konserteissa Haydnin Trumpettikonserton lisäksi ohjelmistossa on Louise Farrencen toinen sinfonia, jota kukaan orkesterilainen ei ole aikaisemmin soittanut.

– Olen tosi yllättänyt, jos yleisöstä kukaan on edes kuullut tämän biisin. Kun se kaikille uusi, se on vielä ekstrahaaste.

Orkesterin aikaisemmin julkaistu ohjelmisto elää pitkin syksyä, mikä tuo omia kiemuroitaan esimerkiksi nuottihankintojen suhteen.

– Tilanteet tulevat nopeammin, mutta nuottikuljetukset toimivat hitaammin kuin normaalisti.

Carelia-saliin otetaan kaupunginorkesterin konserteissa vain 152 kuulijaa, kun kapasiteetti on 600. Pettymystä ja pahaa mieltä on tullut siitä, että edes perheitä tai vanhempaa ja pientä lasta ei voida sijoittaa joustavasti vierekkäin.

Intendentti Marjo Vattulaisen mukaan syynä asiaan on henkilökunnan puute.

– Valitettavasti meillä ei ole resursseja lähteä varmistamaan, että turvavälit olisivat riittävät joka suuntaan. Sen takia meillä on monen mielestä aika rajultakin kuulostava järjestelmä. Mutta meidän on pakko tehdä näin.