Jude Law nähdään brittiläisessä kauhutarinassa

Jude Law näyttelee sarjassa Englannin rannikolla sijaitsevalle saarelle saapuvaa miestä, jonka kohtaamilla paikallisilla on outoja perinteitä. LEHTIKUVA/AFP.

Brittisarja The Third Day kokeilee kerronnassaan ennennäkemätöntä. Itse sarjassa on kuusi osaa, jotka kertovat kaksi erillistä, mutta toisiinsa liittyvää tarinaa. Niiden väliin sijoittuu peräti 12-tuntinen jakso, joka kuvataan ja esitetään suorana lähetyksenä, yhtenä katkeamattomana kameraotoksena.