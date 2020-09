Hollywood-elokuvien puute pahentaa elokuvateatterien yleisökatoa – James Bondia ja Risto Räppääjää odotetaan apuun

Perjantaina ensi-iltaan tullut kotimainen draama Metsäjätti ei ole nousemassa perinteisellä laskennalla hitiksi. Se sai viikonloppuna 12 600 katsojaa, mikä on Solar Filmsin tuottamalle elokuvalle matala luku. Syytä ei tarvitse etsiä itse elokuvasta.

Elokuvateatterit ovat saaneet olla koronasulun jälkeen auki kesäkuusta asti. Vain osa yleisöstä on palannut niihin. Viime viikkoina katsojamäärät ovat olleet ainoastaan 35–40 prosenttia siitä, mitä ne olivat vastaavaan aikaan viime ja toissa vuonna.

Tilanne on elokuvateattereille vaikea. Maaliskuussa alkoi kolmen nollakuukauden kausi, kun ne olivat muiden kulttuuritilojen ja ravintoloiden tapaan kiinni.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Harvoja valopilkkuja ovat olleet esimerkiksi Tenet, Seurapeli ja dokumenttielokuva Aalto. Yksin Tenet on kerännyt yli 100 000 katsojaa.

Elokuva-alan yritysten kattojärjestön Filmikamarin toimitusjohtajan Tero Koistisen mukaan se osoittaa, että lippuja ostetaan, kunhan elokuvalla on vetovoimaa.

– Monet eivät ehkä tiedä elokuvateatterien olevan taas auki, Koistinen sanoo.

Maanantaina alkoi elokuva-alan yhteinen kampanja yleisöjen houkuttelemiseksi takaisin. Se kertoo myös kriisistä.

– Aika epätoivoinen vuosi tämä on, toteaa elokuvateattereita Salossa ja Paimiossa pyörittävä Jari Mäkilä.

Suomen elokuvateattereista suurin osa on pienyrittäjillä. Yhteensä maassa on 177 elokuvateatteria 130 paikkakunnalla.

Hollywood melkein kiinni

Lohtua ei tuo Hollywood. Yhdysvaltojen koronatilanne on huono. Suuria toiveita latautui tieteiselokuvaan Tenet, joka on menestynyt suuressa osassa maailmaa kohtuullisen hyvin.

Yhdysvalloissa Tenet floppasi rajusti. Vasta toisella esitysviikolla alkoi valjeta, miten huonoja luvut ovat. Vaikka kilpailua ei ole, elokuva on saanut viitisentoista prosenttia katsojamääristä, joita hittiohjaaja Christopher Nolanin edelliset elokuvat saivat vastaavassa ajassa.

Yhdysvalloissa teattereista on auki 70 prosenttia, mutta tärkeimmillä alueilla New Yorkissa ja Los Angelesissa ne ovat edelleen viranomaisten käskystä kiinni. Tenet osoitti, etteivät amerikkalaiset uskalla saleihin.

Hollywood teki johtopäätöksensä. Seuraavista suurensi-illoista Wonder Woman 1984 siirtyi lokakuun alusta jouluun. Se tarkoittaa, että joulun suuri spektaakkeli Dune siirtyy myös. Kumpikin on Warner Brosin elokuva, eikä studio pakota niitä kilpailemaan keskenään. Myös Universal-studio lykkäsi Candyman-elokuvansa lokakuulta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Yhdysvalloissa elokuvateatteriketjut ovat täysin riippuvaisia Hollywoodista. Kun vetäviä elokuvia ei ole tulossa, New York Timesin Kyle Buchanan ehti jo arvoida, että teatterit ovat Yhdysvalloissa menossa uudelleen kiinni. Niiden pitäminen auki ole Tenetistä huolimatta kannattavaa.

Pettymykset ovat heijastuneet pörssiiin. Teatteriketju AMC:n, johon Finnkinokin kuuluu, osake on laskenut puolessatoista viikossa Tenetin ensi-illasta alkaen noin 20 prosenttia.

Pelastaako Bond?

Suomessa katseet kohdistuvat James Bondiin. Uusi 007-seikkailu No Time to Die on luvattu ensi-iltaan 13. marraskuuta. Se olisi seuraava ulkomainen massaelokuva.

Kun suurin osa Hollywood-elokuvista kerää 40–50 prosenttia tuotostaan Pohjois-Amerikassa, Bondien osalta luku on vain 25 prosenttia. Se puhuu ensi-illasta kiinni pitämisen puolesta.

– Bondit ovat Suomessa poikkeuksellisen suosittuja, Tero Koistinen sanoo.

– Tänä vuonna merkitys olisi drastinen. Olisi hirveä tilanne, jos se siirtyisi.

Samaa sanoo Jari Mäkilä.

– Bond voisi vielä paikata. Se ja syyslomalla tuleva uusi Risto Räppääjä ovat ne, joilta eniten nyt toivotaan, Mäkilä toteaa.