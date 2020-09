Joensuuhun kahden viikon karanteenin kautta saapuva sopraano Suvi Väyrynen on kaivannut konsertoinnin ainutkertaisia hetkiä

Elävän musiikin festivaalitoiminta on ollut koronavuoden aikaan laajalti pysähdyksissä. Osa tapahtumista pystytään järjestämään varotoimin. Joukkoon kuuluu Joensuun tämänviikkoinen Rajaton taide, pianisti Kemal Achourbekovin luomus.

Yksi festivaalin taiteilijoista on sopraano Suvi Väyrynen, joka saapuu esiintymään Joensuun Carelia-saliin nykyisestä kotikaupungistaan Wienistä.

Vierailu ei käy noin vain Onttolaan ja takaisin ponnahtaen, kuten vanhan maailman aikaan. Lentoliikenne Joensuuhun on pysähdyksissä, minkä lisäksi Väyryselle on pitänyt järjestää Suomeen kahden viikon karanteeni.

– Rajaton taide auttoi minua ihanasti järjestämällä kodinomaiset olosuhteet, joissa olen pystynyt toteuttamaan karanteenin, olemaan rauhassa ja kääntämään katsetta kohti konserttia, Väyrynen kertoo puhelinhaastattelussa Karjalaiselle.

– On mahtavaa, että konsertti päästään järjestämään turvallisesti. Ja tietysti mahtavaa päästä esiintymään, sillä tänä vuonna se on ollut todella harvinaista.

Suomen itäkolkka ei ole Suvi Väyryselle vierasta aluetta, sillä hän on kotoisin Kajaanista. Kuinka nälkämailla pääsi syntymään sen kokoinen intohimo klassiseen musiikkiin, että se on kantanut kansainväliseksi uraksi saakka?

– Sanon, että musiikkiluokalle pääseminen oli se kaikista syvin vaikutin. Se antoi hyvän yleissivistävän pohjan musiikkiin, inspiroi ja tuki nuorena herääviä intohimoja. Kuorolaulu oli koulussa koko ajan läsnä, sekä oman luokan kanssa että kaikkien muiden musiikkiluokkien kanssa suurkuoroproduktioksi yhdistyen.

– Pienestä pitäen olen ollut kiinnostunut instrumenteista. Sisko soitti sähköurkuja, joita itsekin pimputtelin yrittäen päästä jyvälle kosketinsoittimien logiikasta. Koulussa kantele ja mustikka–mansikka-otteet tulivat tutuiksi.

Väyrysen pääinstrumentti oli pitkään harmonikka, jonka rinnalla alkoivat 16-vuotiaana laulun yksityisopinnot.

– Siihen päälle vielä teatteritausta Kajaanista. Se oli myös tärkeää. Se on mukana nykyisessäkin laulamisessani, oopperalavalla ja liedeissä.

Wien on musiikin kultakehto, Suvi Väyrynen sanoo asuinkaupungistaan.

Tampereen laulu-, musiikki-, vokologia- ja äänentutkimusopintojen jälkeen Suvi Väyrysen uran merkittäviä askelia oli muuttaminen Itävaltaan, musiikin suurkaupunki Wieniin.

– Minulle oli aina selvää, että haluan vaihtoon. Lauluopinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa avasivat tien.

Wienin kaupungin musiikki- ja taideyliopistossa Väyrynen teki vaihdon jälkeen maisteriopinnot. Miltä tuntui opiskella kaupungissa, jossa ympärillä henkii satojen vuosien klassisen musiikin historia?

– Olen usein käyttänyt termiä "musiikissa ja kulttuurissa marinoituminen", kun puhun Wienissä opiskelusta. Onhan se hurjaa, että joka nurkan takana on joku "Beethoven kirjoitti täällä sen ja sen, Mozart vieraili tässä tuvassa ja Haydn konsertoi täällä". Musiikkitunnilla opettaja saattaa osoittaa ikkunasta, että "Mahler opiskeli tuossa rakennuksessa", Väyrynen kertoo.

– Musiikki on Wienissä kaikkialla ja ihmiset arvostavat sitä. Musiikintekijä pääsee kaupungissa kalibroimaan omia korviaan, kuuntelemaan erilaisia repertuaareja, laulajia ja orkestereita. Wien on musiikin kultakehto, kyllä.

Lappeenrannan laulukilpailun voitto 2016 ja opinnot Wienissä ovat johdattaneet Väyrysen kohti isompia lavoja Suomen Kansallisoopperasta alkaen. Mestarikursseja on cv:ssä, työskentelyä tunnettujen kapellimestarien kanssa Santtu-Matias Rouvalista Osmo Vänskään ja Klaus Mäkelään.

– Vaikea sanoa, olisiko tämä kaikki syntynyt ilman ulkomaille lähtöä, en tiedä, Suvi Väyrynen naurahtaa.

– Paljon arvokasta olen saanut Suomesta, mutta myös tieltä, joka vei Suomen ulkopuolelle. Lappeenrannan laulukilpailulla oli siinä vaiheessa uraa merkitystä, kun ei ollut muutamaan vuoteen asunut Suomessa. Ihmiset eivät olleet kuulleet ja omat verkostot olivat siinä vaiheessa luomatta. Kilpailut ovat väylä tulla kuulluksi. Ne ovat ponnahduslauta, luovat uskoa ja tsemppiä, mitä tarvitsee myös.

Suomen klassisista laulajista koronan vaikutuksia esittävän taiteen ammattilaisiin on avannut Karita Mattila, joka on pitänyt Twitterissä eräänlaista avointa koronapäiväkirjaa. Miten tämä nyt elettävä poikkeuksellinen aika on vaikuttanut Suvi Väyrysen elämään?

– Orvolta on tuntunut omille seinille harjoitella – ilman sitä kontekstia, mihin musiikkia on luotu, Väyrynen huokaisee korvinkuullen surua äänessään.

– Vuorovaikutus on minulle musiikissa tärkeintä. Läsnäolo, se ainutkertainen hetki, äänen akustiikka kulloisessakin tilassa. Kaikki nämä luovat konserttikokemuksen niin lavalla kuin katsomossa.

Väyrynen ei haluaisi puhua liian negatiiviseen sävyyn, vaikka vuosi esittävälle taiteelle raju onkin kaikkine heijastusvaikutuksineen.

– Ei käy kieltäytyminen, etteikö haastavaa olisi, kun ei ole töitä. Siitä eivät kärsi vain laulajat vaan koko tuotantokoneisto. On pakko yrittää pysyä jollakin tavalla positiivisella mielellä ja tehdä parhaansa, että saadaan elettyä elämäämme mahdollisen turvallisesti.

Sopraano Suvi Väyrynen ja baritoni Aarne Pelkonen yhteiskonsertissa Joensuun Carelia-salissa lauantaina 26. syyskuuta kello 18. Ohjelmassa Sibeliuksen ja hänen aikalaistensa musiikkia.

Sopraano: Suvi Väyrynen

Kotoisin Kajaanista. Syntynyt 1986.

Vokologian kanditaatin tutkinto (puhetekniikka ja äänentutkimus) Tampereen yliopistosta 2010

Musiikkipedagogi Tampereen ammattikorkeakoulusta 2013.

Kangasniemen laulukilpailun ensimmäinen palkinto 2013.

Lauluopintoja Wienin kaupungin musiikkiyliopistossa 2014, maisterintutkinto 2020.

Oopperadebyytti Tampereen oopperan Nabuccossa Annan roolissa 2015.

Debyytti Suomen Kansallisoopperassa 2016 Adelen roolissa Johann Strauss nuoremman operetissa Lepakko.

Voitti Lappeenrannan laulukilpailujen naisten sarjan 2016.

Mestarikursseja muun muassa Martin Katzin, Christoph Genzin, Jaakko Ryhäsen, Helen ja Klaus Donathin ja Thomas Hampsonin johdolla.

Esiintyy 2021 Joensuu oopperayhdistyksen Donizettin Lemmenjuomassa naispääosassa Adinan roolissa.