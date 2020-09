New Yorkin Metropolitan-ooppera peruu koko kautensa koronan vuoksi

Yhdysvalloissa New Yorkin Metropolitan-ooppera on ilmoittanut peruvansa koko kauden 2020–2021. Syynä päätökseen on yhä leviävä koronaviruspandemia. Ooppera kuvasi ratkaisua "kivuliaaksi".

Metropolitanin näytökset jatkuvat aikaisintaan syyskuussa 2021. Metropolitanin toimitusjohtajan Peter Gelbin mukaan koko kauden ja edellisen kauden kahdeksan viimeisen viikon esitysten perumiset aiheuttavat vähintään 154 miljoonan dollarin tappiot.