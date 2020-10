Toimintajännäri tositapahtumista innoittuneena – Joensuu toimi alkusysäyksenä venäläiselle elokuvantekijälle

Nuori mies saapuu appivanhempiensa ovelle piilotellen vasaraa selkänsä takana. Tunnelma on jännittävä, samoin kuten appivanhempien ensitapaaminen aina on.

Samalla tunnelma on kuitenkin pahaenteinen.

Absurdi ensikohtaaminen eskaloituu vauhdikkaaksi ja moniulotteiseksi, joka sijoittuu lähes kokonaan yhteen asuntoon.

Näin alkaa venäläinen musta komedia Why Don’t You Just Die. Pietarilaisen elokuvantekijä Kirill Sokolovin, 31, esikoiselokuva sai vastikään Suomen ensi-iltansa. Sokolov on itse käsikirjoittanut, ohjannut ja editoinut vauhdikkaan elokuvan. Why Don’t You Just Die on myyty ainakin 25 maahan ja ohjaajaa on sanottu Venäjän Tarantinoksi.

Sokolov kertoo nauravaisena kahvikupin ääreltä, että Joensuulla oli roolinsa elokuvantekijäksi ryhtymisessä. Hän kertoo Karjalaiselle Skypen välityksellä, millaista esikoiselokuvan tekeminen oli ja miltä teoksen saama kansainvälinen huomio tuntuu.

Sokolov opiskeli fysiikkaa Pietarin ammattikorkeakoulussa. Maisterintutkinnon osana oli ohjelma, jonka myötä Sokolov tuli Joensuuhun. Sokolov teki opintojaan Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa vuosien 2011 ja 2012 aikana.

– Siellä on hieno, hyvin varusteltu laboratorio. Laboratoriomme tekivät samanlaisia asioita ja kyseessä oli ikään kuin opiskelijavaihto. Matkustin kahden vuoden aikana kuukausittain Joensuun ja Pietarin välillä muutamiksi päiviksi Suomeen.

Vuonna 2012 Sokolov vietti keskellä talvea lähes kolme kuukautta Joensuussa. Hän ei kuitenkaan löytänyt Joensuusta juuri muuta tekemistä kuin tiede.

– Siellä ollessani tajusin, että en pidä fysiikan opinnoistani lainkaan. Ajattelin, että voisin tehdä jotain muuta, joten aloin kirjoittaa elokuvia, hän kertoo nauraen.

Sokolov kertoo, että pitää Joensuusta ja vierailee kaupungissa kerran vuodessa tai parissa ystäviään tapaamassa.

– Joensuu on yhä sydämessäni. Yliopistolta kotiin kävellessäni saatoin nähdä jäniksen. Pyöräilin keskellä talvea, mikä on aika kummallista. En ole nähnyt sellaista muualla. Aloitin myös lumilautailun.

Appiukko Andrei (Vitali Haev) hermostuu. Kohtaus elokuvasta Why Don't You Just Die.

Joensuussa ollessaan Sokolov kirjoitti kahden lyhytelokuvansa käsikirjoitukset. Ne olivat ensimmäisiä askelia elokuvantekemiseen.

– Katson paljon elokuvia ja sain idean, että olisi hauska kokeilla tehdä itse. En ajatellut, että se kasvaisi mitenkään isommaksi. Ajattelin sitä hauskana harrastuksena.

Hän alkoi viettää harrastuksen parissa yhä enemmän aikaa. Huomatessaan, että omistaa harrastukselle 90 prosenttia ajastaan ja työlle 10 prosenttia, hän tajusi, että olisi parempi tehdä harrastuksesta työ.

Sokolov sekoittaa elokuvissaan eri genrejä.

– Joensuussa kirjoittamani lyhytelokuvat ovat oudoimpiani, Sokolov naurahtaa.

Yksi niistä, The Outcome, on absurdi, eksistentiaalinen komedia, joka sijoittuu sairaalaan. Ohjaaja kertoo, että lyhytelokuvissa näkyvät Why Don’t You Just Dien juuret.

– Paras tapa oppia tekemään elokuvia on tehdä lyhytelokuvia ilman budjettia. Silloin huomaa miten asiat toimivat. Olen yrittänyt tehdä itse erikoisefektejäkin.

Fysiikan opinnoista on ollut hyötyä elokuvanteossa. Sokolov sanoo, että elokuvan tekemisessä ja fysiikassa samaa on se, että kaikki on harjoiteltava ja valmisteltava hyvin ennen kuvausten alkua.

– Insinöörin ajattelutapa auttaa: elokuva on mielessäni valmiina, kun alamme konkreettisesti tehdä sitä. On ymmärrettävä kaikki mitä saattaa tapahtua. Toisen, luonnossa kuvatun elokuvani kanssa muuttuvia tekijöitä on enemmän kuin lavasteissa kuvatun esikoiselokuvani kanssa. Muuttujat on otettava huomioon.

Korkealentoinen Why Don’t You Just Die sai innoituksensa tositapahtumista. Inspiraationa elokuvan tekemiselle toimi seksuaalista ahdistelua vastustava Me Too -liike.

– Kun kirjoitin käsikirjoitusta, verkossa ja Venäjällä oli suuri Me Too -liike. Naispuoliset ystäväni alkoivat puhua, kuinka heitä on ahdisteltu ja hyväksikäytetty lapsuudessa. Se oli outoa kuultavaa, koska he olivat hyvistä perheistä, joilla ei vaikuttanut olevan ongelmia. Silti joku läheinen oli hyväksikäyttänyt heitä.

Sokolov kertoo, että oli kuulemastaan järkyttynyt. Ilmi ei tullut vain muutamaa tapausta, vaan moni ihminen tuli esiin kokemustensa kanssa.

– Kukaan ei ollut puhunut asiasta, sillä se on ainakin Venäjällä yhä tabu. Kun kuulee tuollaista läheisiltä, tietysti tulee ajatuksia kostosta ja sellaisesta. Elokuvan tarina lähti rakentumaan tällaisista lähtökohdista.

Elokuvan tematiikka sekä sosiaalinen ja poliittinen konteksti ovat Sokolovin mielestä hyvin masentavia. Kaikki valehtelevat, varastavat, ovat inhottavia ja yrittävät jopa tappaa toisiaan.

– Kun käsikirjoitusta lukee, synkkyydelle ei naura. Ilman liioiteltua, sarjakuvamaista toimintaa elokuva olisi liian todentuntuinen ja masentava. Tyylittelyn myötä elokuva myös huvittaa.

Suurin osa kohtauksista tapahtuu yhdessä asunnossa. Ohjaaja ei ollut nähnyt aiemmin asuntoon sijoittuvaa lännenelokuvaa.

– Halusin laittaa perinteisen länkkärin tyypillisen venäläisasunnon sisään. Halusin näyttää asuntoa sillä tavalla kuin kukaan ei ollut esittänyt. Katsomme samaa asuntoa 90 minuuttia, mutta koko ajan näkökulma muuttuu.

Käsikirjoittaessaan Sokolov pelkäsi, että elokuva on ymmärrettävä vain venäläisille. Hän yllättyi, että Venäjällä esikoisohjaus ei kiinnostanut, mutta siitä intoiltiin ympäri maailma, esimerkiksi Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

– On kummallista huomata, että ongelmat monissa maissa ovat samankaltaisia.

Viime vuonna, kun elokuva ilmestyi Venäjällä, ei tuotannolla ollut varaa runsaaseen markkinointiin ja elokuva oli teattereissa vain hetken.

– Media Venäjällä huomasi myöhemmin kansainvälisen huomion. Tuottajat ihmettelivät kuinka eivät olleet nähneet elokuvaa vielä. Edes ystäväni eivät menneet ensimmäisellä kerralla katsomaan sitä, vaan vuotta myöhemmin elokuvan saaman huomion myötä. Nyt elokuva on Venäjälläkin suosittu. Hauskaa, että suosio ikään kuin kiersi takaisin.

Why Don’t You Just Die on ollut ehdolla elokuvafestivaaleilla useassa kategoriassa ja voittanut neljä palkintoa. Esimerkiksi kanadalaisella Fantasia Film Festivalilla parhaan esikoiselokuvan pakinnon.

Suomalaisella genre-elokuviin erikoistuneella Night Visions -festivaalilla elokuva sijoittui viime syksynä yleisöäänestyksessä toiseksi jääden vain Bong Joon-hon Parasiten jälkeen.

Muut elokuvat inspiroivat Sokolovia paljon. Hän on katsonut paljon elokuvia erilaisista genreistä koko elämänsä ajan.

– Why Don’t You Just Diessa jokainen kohtaus viittaa toiseen elokuvaan. Siinä on sekoitus useasta genrestä, useiden ohjaajien vaikutteista, kuten Quentin Tarantinolta, Sergio Leonelta ja Martin McDonaghilta.

Sokolovia onkin sanottu Venäjän Tarantinoksi. Näille vertauksille hän kohauttelee olkiaan ja nauraa.

– Ainakaan en tienaa yhtä paljon. Ymmärrän vertailun, koska kun näkee elokuvassa paljon verta hauskalla tavalla esitettynä, tulee Tarantino mieleen. Seuraavan elokuvan kanssa ihmiset varmaan vertaavat johonkuhun toiseen. Vertaamista ei voi paeta.

Sokolovin toinen kokopitkä on juuri saatu kuvattua ja hän editoi sitä nyt. Siinä on 12-vuotias tyttö, tämän äiti ja isoäiti. He yrittävät tulla toimeen keskenään, mutta eivät ole hyviä siinä. Elokuva jatkaa huonosti toimivan perheen teemaa, mutta tällä kertaa se on takaa-ajoelokuva. Takaa-ajoon liittyy korruptoituneita poliiseja, varastettuja autoja ja villieläimiä.

– Se on aivan erilainen kuin Why Don’t You Just Die. Se on aistillisempi ja lempeämpi. Siinä on silti paljon mustaa huumoria, ironiaa ja verisyyttäkin, mutta elokuvan ydin on erilainen.

Perhekysymykset ja sosiaalinen ympäristö ovat myös Sokolovin kolmannen käsikirjoituksen teemoja. Hän kaavailee elokuvia temaattiseksi trilogiaksi.

– Perheestä puhuminen on metafora valtiolle. Perhe on mielestäni pieni malli koko maan kansasta. Why Don’t You Just Diessa isä on ikään kuin voimaa käyttävä, valehteleva hallitus, jolle nuori sukupolvi on vastapainona.

Elokuvantekijä: Kirill Sokolov

Syntynyt vuonna 1989 Pietarissa.

Valmistunut fysiikan ja nanorakenteiden maisteriksi vuonna 2012.

Alkoi tehdä lyhytelokuvia ystäviensä kanssa käyttäen ketsuppia verenä.

On tehnyt kuusi YouTubesta löytyvää lyhytelokuvaa ennen kokopitkäänsä.

Sokolov on käynyt kursseja elokuvan tekemisestä.

Löysi tuottajan Why Don’t You Just Dielle kurssien kautta.

On myös käsikirjoittanut kokopitkiä käsikirjoituksia muille ja ohjannut musiikkivideoita ja mainoksia.