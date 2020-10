Jättihitistään I Can See Clearly Now tunnettu amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Johnny Nash, 80, on kuollut, kertoi amerikkalaismedia keskiviikkona Suomen aikaa.

Nashin pojan mukaan hänen isänsä kuoli kotonaan Houstonissa Texasissa tiistaina. Nashin toinen suuri hitti vuonna 1972 julkaistun I Can See Clearly Now -kappaleen lisäksi oli vuonna 1975 brittiykköseksi kivunnut Tears on My Pillow. Mainos alkaa Mainos päättyy Nashin verkkosivujen mukaan hän oli yksi ensimmäisistä muualla kuin Jamaikalla asuneista muusikoista, joka levytti reggaeta. – Hän oli ihana isä, joka rakasti ihmisiä ja maailmaa. Perhe oli hänelle kaikki kaikessa, sanoi Nashin poika Johnny Nash Jr.