Oscar-voittajaelokuvien tähti Shahab Hosseini teki elokuvan Suomessa

Shahab Hosseini on yksi Iranin suurimmista tähdistä. Nyt hän esittää miespääosan suomalaisessa elokuvassa. Hamy Ramezanin ensimmäinen pitkä elokuva Ensilumi kertoo iranilaisesta perheestä, joka odottaa turvapaikkapäätöstä Suomessa. Hosseinin näyttelemä perheenisä yrittää olla näyttämättä omaa epätoivoaan.

Hosseini on maailman arvostetuimpia näyttelijöitä. Hänet on palkittu parhaana miesnäyttelijänä sekä Berliinin että Cannesin elokuvajuhlilla. Palkinnot tulivat Asghar Farhadin elokuvista Nader ja Simin: Ero (2011) ja The Salesman (2016). Kumpikin elokuva voitti myös parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin.

– Kun tapasin Hamyn, tuntui heti, että tunnen tämän miehen. Mistä, en tiedä, ehkä toisesta elämästä, Hosseini kertoo syyskuussa 2019 ennen kuvauspäivän alkua Helsingin hotelli Lordissa.

– Rakastuin Ensilumen käsikirjoitukseen, koska se tavoittaa kauniisti elämän tunteikkaimpia pieniä hetkiä, merkityksellisiä yksityiskohtia, jotka unohtuvat. Hamy osaa muuttaa ne kuviksi.

Hosseini tuli kuvauksiin Helsinkiin alkusyksystä 2019. Samana kesänä näyttelijän piti olla yksi Sodankylän elokuvajuhlien päävieraista. Viisumivaikeuksista johtuen Sodankylän-vierailu peruuntui.

Ensilumi tulee Suomessa valkokankaille nyt 16. lokakuuta. Los Angelesissa asuva Hosseini ei ehdi Suomeen ensi-iltaa juhlistamaan. Loukkauksena sitä ei voi pitää. Kiireinen Hosseini ei ehtinyt Oscar-gaaloihinkaan, kun Nader ja Simin: Ero ja The Salesman olivat ehdolla.

– Minulla oli niiden aikaan muita kuvauksia kesken. Matkat Oscareihin olisivat katkaisseet tärkeät työvaiheet.

Pakolaisteema kosketti

Ensilumi perustuu löyhästi Ramezanin omiin kokemuksiin. Hänen perheensä tuli pakolaisina Suomeen monen mutkan kautta vuonna 1989. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kuitenkin nykyaikaan.

Ramezan on tehnyt aihepiiristä myös dokumenttielokuvan Tuntematon pakolainen yhdessä Ali Jahangirin kanssa. Maailmalla Ramezan on saanut nimeä lyhytelokuvillaan, joista Kuuntele (2015) on palkittu Tribecan elokuvajuhlilla. Paratiisin avaimet (2013) puolestaan sai Tampereen elokuvajuhlilla peräti neljä palkintoa.

Hosseinin oli helppo samastua tarinaan, jonka Ramezan kertoo suomen- ja farsinkielisessä Ensilumessa. Hän on viisi vuotta ohjaajaa vanhempi.

– Meidän aikanamme on tapahtunut paljon. Kun olin viisivuotias, Iranissa oli vallankumous. Kun olin seitsemän, alkoi pitkä sota, Hosseini kuvailee.

– Ymmärrän elokuvan hahmojen motivaatioita. Muutin pari vuotta sitten Yhdysvaltoihin perheeni kanssa, jotta lapseni saisivat paremman koulutuksen ja tulevaisuuden.

Onnen tavoitteleminen vieraassa maassa ei ole yksinkertaista.

– On surua ja ikävää, on onnellisuutta. Roolihahmoni Ensilumessa yrittää joka aamu saada poikansa ilahtumaan. Vaikeassa tilanteessa pitää pyrkiä ilon hetkiin.

Kuvaukset samanlaisia kaikkialla

Hosseini kehuu Ensilumen suomalaista työryhmää. Vaikka hän on tehnyt Iranissa maan suurimpia televisiosarjoja ja hänet on palkittu maailman tärkeimmissä elokuvatapahtumissa, työ kameran edessä ei muutu.

– En ole tuntenut oloani ulkomaalaiseksi. Kuvausryhmä on ensiluokkainen ja rento, kuin perhe, Hosseini sanoo.

Hän kehuu Ramezanin kykyä saada kaikki innostumaan.

– Hän on hyvä kaverini nyt.

Ensilumen budjettikin on murto-osa siitä, mihin Hosseini on tottunut.

– Halusin auttaa Hamya tekemään esikoiselokuvastaan mahdollisimman hyvän. Hänelle se on elokuva numero yksi. Minä taas olen jo näytellyt yli viidessäkymmenessä elokuvassa ja sarjassa.