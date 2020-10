Kulttuurialalle avautuu useita korona-avustusten hakuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa kulttuurialan toimijoille haettavaksi useita erillisiä korona-avustuksia perjantaista alkaen.

Avustukset on tarkoitettu tukemaan yhteisöjä, joiden toiminta on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi.

Avoinna on kolme hakua, joista yksi on kohdistettu yleisesti luovien alojen yhteisöille. Luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen sekä kulttuuriperintökohteita ylläpitävien yhteisöjen tuki on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille.

Avustuksen myöntämisessä huomioidaan yhteisöjen aiemmin saamat koronatuet.

Tukea eivät voi hakea esimerkiksi kunnat, toiminimiyrittäjät tai rekisteröimättömät yhteisöt. Yksityiset elinkeinoharjoittajat voivat kuitenkin hakea avustusta Taiteen edistämiskeskuksesta. Elokuva-alan toimijoilla on puolestaan haettavissa oma avustus Suomen elokuvasäätiön kautta.

Lisäksi on avoinna toinen haku valtionosuuden piirissä oleville museoille, orkestereille, teattereille ja kansallisille taidelaitoksille sekä kolmas Kansallisgallerialle, Suomen kansallisooppera ja -baletille ja Suomen Kansallisteatterille.

Hakuaika runsaat kaksi viikkoa

Keväällä syntyneiden menetysten korvaamiseen kulttuurialan yhteisöille jaettiin aiemmin runsaat 10,6 miljoonaa euroa korona-avustuksia. Avun piiriin kuului tuolloin 361 kulttuurialan toimijaa.

Uusiin avustuksiin on varattu yhteensä 26 miljoonaa euroa. Tuet kuuluvat osaksi hallituksen ehdottamaa vuoden seitsemättä lisätalousarviota. Avustusten myöntäminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy kyseisen lisäbudjetin.

Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuaika päättyy maanantaina 16. marraskuuta.