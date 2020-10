"Luomme vuorovaikutuksessa todellisuutta, jossa elämme" - nykysirkusteos Hede saa Joensuussa Suomen ensiesityksensä

– Kasvit ja orgaaniset asiat kiinnostavat minua esteettisesti. Olen tehnyt jongleerausta pienestä pitäen, noin 23 vuotta. Perinteiset jongleerausvälineet, kuten pallot, keilat ja renkaat ovat inspiroineet yhä vähemmän, kun olen edennyt urallani, kertoo Olli Vuorinen. Hän on helsinkiläinen nykysirkustaiteilija ja -ohjaaja.

Vuorinen työskentelee arkipäiväisillä esineillä. Hede-teoksessa hän jongleeraa kukkaruukuilla, kasveilla ja kasvien näköisillä installaatioilla.



Hede-teoksessa Vuorinen visualisoi esineillä Katri Salmenojan runoja. Salmenoja on helsinkiläinen sana- ja äänitaiteilija.

– Lähdin runoja kirjoittaessani liikkeelle ihmisten välisyydestä. Teos pohtii millä tavalla luomme vuorovaikutuksessa todellisuutta, jossa elämme. Kantavia teemoja ovat orgaaninen vuorovaikutus ja sen vaikutus ihmisyyteen, Salmenoja esittelee.

Aluksi syntyi tekstejä, jotka käsittelivät romanttista rakkautta. Prosessissa runojen aiheet kehittyivät käsittelemään vuorovaikutusta ja sitä, millä tavoin muodostamme merkityksiä elämästä.

– Teksteissä on pähkinää purtavaksi kuulijalle, mutta teos sopii minkä ikäisille vain. Eri ikäiset voivat löytää teoksesta erilaisia tasoja. On kuulijan päätettävissä mistä runot kertovat, sillä ne ovat melko abstrakteja, Salmenoja sanoo.

Kukkaruukuilla ei olisi mielekästä tehdä samoja asioita kuin tekisin pallojen ja keilojen kanssa. Esinemanipulaatio on ollut tässä minulle kiinnostavampi lähestymistapa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Olli Vuorinen



Katri Salmenojan äiti on floristi ja hän on sitä kautta innostunut kasviteemoista. Lukiessaan äitinsä kukkakirjoja hän inspiroitui lisää orgaanisuudesta ja siihen liittyvistä merkityksistä.

– Olemme osa luontoa, sen kiertokulkua ja vaihtelua sekä kaikkia ympärillä tapahtuvia prosesseja. Aloin löytää vertauskuvallisia asioita ihmiseloon.

Olli Vuorinen suhtautuu esineisiin niiden symboliikan kautta. Hän käy läpi esineiden liikeratojen mahdollisuuksia jongleerausmielessä.

– Kukkaruukuilla ei olisi mielekästä tehdä samoja asioita kuin tekisin pallojen ja keilojen kanssa. Esinemanipulaatio on ollut tässä minulle kiinnostavampi lähestymistapa.

Vuorinen määrittelee, että esinemanipulaatio sijoittuu jongleerauksen ja nukketeatterin välimaastoon. Viittä kukkaruukkua ei välttämättä vain heitellä, vaan niitä liikutellaan mielenkiintoisilla tavoilla.

– On kiinnostavaa, miten Olli lähestyy esineistöä. Hänen työskentelynsä seuraaminen on ollut innostavaa. Siitä olen myös poiminut muotoseikkoja ja ajatuksia, Salmenoja kertoo.



Esteettiset valinnat ovat ohjanneet teoksen kehittymistä. Lavalla Vuorisen tekeminen ja Salmenojan runot sulautuvat yhteen.

– Saatan tehdä jotain mikä näyttää oudolta. Samalla teksti antaa kontekstia sille mitä teen, Vuorinen sanoo.

Teoksessa on kaksi kiintopistettä, jota voi seurata. Salmenojan mukaan ne luovat kohdatessaan kolmannen tilan.

– Olemme pyrkineet siihen, että kumpikaan elementeistä ei olisi liian kertova, eikä veisi huomiota toiselta. Ne synnyttäisivät jotain uutta yhdessä, kun teksti, esineet ja liike sovittuvat yhteen, Vuorinen jatkaa.

On ollut kiinnostavaa kokea, miten fyysislähtöistä ja kuitenkin kertovaa tekeminen voi olla.

Katri Salmenoja



Hede nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa kokopitkänä 40 minuuttisena esityksenä. Teosta on aiemmin esitetty vuonna 2018 Ranskassa ja Saksassa. Ranskassa tekstit olivat käsiohjelmassa käännettynä ja Saksassa livenä lavalle projisoituna.

Hede on ensimmäinen projekti, jota Salmenoja ja Vuorinen alkoivat työstää yhdessä vuonna 2017.

– Tulemme taiteellisesti hyvin erilaisista taustoista. Nykysirkus on minulle melko uusi ja kiehtova ala. On ollut kiinnostavaa kokea, miten fyysislähtöistä ja kuitenkin kertovaa tekeminen voi olla. Kokonaisuus voi perustua juonen tai teeman sijaan fyysiseen tekemiseen, Salmenoja sanoo.

Vuorinen puolestaan on tehnyt monia esityksiä ohjaten ja esiintyen perustamassaaan Nuua-nykysirkusryhmässä.

– Katrin tekstit ovat kiinnostavia ja hänellä on mielenkiintoinen äänimaailma ja musiikki, Vuorinen sanoo.



Nuua: Hede lauantaina 31.10. ja sunnuntaina 1.11. kello 19 Näyttämö-teatterilla, Pilkontie 7, Joensuu.