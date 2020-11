Musiikkia mielivaltaisesti humpasta heviin - Radio Rexin uusi ohjelma Tuoreen musiikin tiistai alkaa huomenna

- Suosittelen ohjelmaa kaikille musiikista avaramielisesti kiinnostuneille. Ohjelma ei ole yhden genren musiikkia, sillä samassa lähetyksessä saattaa olla peräkkäin räppiä, rockia, indiepoppia, diskoa ja elektroa. Kaikki ei ole keskivertoa radion listapoppia.

Tuoreen musiikin tiistai kuullaan joka toinen tiistai. Lähetys uusitaan saman viikon sunnuntaina. Joka toinen viikko on Paten levyhyllyllä -ohjelma, jota toimittaa muusikko Pate Friman.

Olli Sorjosen ohjelmassa kuullaan laidasta laitaan viime aikoina julkaistua koti- ja ulkomaista musiikkia. Ensimmäisessä lähetyksessä on joensuulaisia artisteja kuten Kossiilli, joka on julkaissut kaksi kappaletta.

- On myös yhdysvaltalaista Lana Del Reyta, joka on myynyt miljoonia levyjä ja toistoja musiikkipalveluissa on paljon. Spektri on aika suuri.

Ohjelman määräävä tekijä on, että kappaleet ovat Sorjosen mielestä mielenkiintoisia tai tyylilajissaan hyviä. Hän valitsee kappaleet mielivaltaisesti.

- Se voi olla jotain tuoretta, tehty uudella tavalla tai onnistunut esimerkiksi sanoituksellisesti. Saa olla humpasta heviin mitä vain. Veikkaan kuitenkin, että Vain elämää -osasto ei ole se, mitä sinne ensimmäisenä päätyy.

Sorjonen pyrkii laajentamaan Radio Rexillä kuultavan musiikin kirjoa. Hän valitsee kappaleita, jotka muuten eivät kanavalla soi. Esimerkiksi Maustetyttöjen tuore Ne tulivat isäni maalle ei ollut vielä soinut, joten se päätyi lähetykseen. Ensimmäisessä lähetyksessä on luvassa myös esimerkiksi tuoretta Samuli Putroa.

Sorjonen soittaa ohjelmassa mielellään myös paikallisten tuoreiden artistien tuotantoa.

- Kappaleita saa lähettää Radio Rexille. Katsotaan jos sitäkin kautta löytyy mielenkiintoista soitettavaa.

Tunnin mittaisessa ohjelmassaan Sorjonen kertoo kappaleiden lomassa, mistä on kyse ja miksi on valinnut kunkin kappaleen. Hän pohtii, että myöhemmin voisi tehdä artistihaastattelujakin.

- Pohdinnassa on loppuvuodesta teemalähetys vuoden 2020 parhaista ja kevätpuolella Ilosaarirock-teemainen lähetys siellä esiintyvistä artisteista.

Ohjelma lähti Sorjosen omasta ideasta. Radio Rex on ollut osa Karjalaista pari vuotta ja toimittajalla oli ollut ajatuksissa, että sinne olisi mukava päästä tekemään jotain.

- Olen ollut Karjalaisella kymmenen vuotta ja haluan pitää itseni virkeänä ja motivoituneena tekemällä uusia juttuja. Kuuntelen paljon musiikkia, joten tuntui luontevalta tehdä tällaista.

Sorjonen on aiemmin lukenut radiossa satunnaisesti uutisia ja jutellut lehtijutuistaan sekä tehnyt podcastia.

- Karsikon yläasteella 90-luvulla välkkäradiossa oli myös ohjelma. Sinne saatiin tosin muistaakseni porttikielto, kun kerran vähän käytettiin rumaa kieltä. Jospa tässä ohjelmassa yritän puhua kauniimmin.

Tuoreen musiikin tiistai Radio Rexissä joka toinen tiistai kello 18.00. Uusinta sunnuntaisin.