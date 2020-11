Arvostettu Booker-kirjallisuuspalkinto jaetaan tänään

Arvostetun Booker-kirjallisuuspalkinnon voittaja selviää tänään.

Ehdolla ovat muun muassa sekä zimbabwelainen kirjailija ja elokuvaohjaaja Tsitsi Dangarembga romaanillaan This Mournable Body sekä amerikkalainen Diane Cook teoksellaan The New Wilderness.

Palkinnosta kilpailevat myös amerikkalaisen Avni Doshin teos Burnt Sugar sekä etiopialais-amerikkalaisen Maaza Mengisten The Shadow King. Lisäksi ehdolla ovat skotlantilais-amerikkalainen Douglas Stuart ja amerikkalainen Brandon Taylor, molemmat esikoisromaaneillaan.

Booker-palkinto on yksi maailman arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. Sen arvo on noin 56 000 euroa. Palkinto myönnetään englanninkieliselle Britanniassa tai Irlannissa julkaistulle romaanille.

Voittaja selviää loppuillasta Suomen aikaa.

Viime vuonna voittajina palkittiin poikkeuksellisesti kaksi kirjailijaa: kanadalainen Margaret Atwood ja britannialais-nigerialainen Bernardine Evaristo.