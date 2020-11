Tanssii tähtien kanssa -televisio-ohjelman suora semifinaalilähetys perutaan ohjelman työryhmän jäsenellä todetun koronavirustartunnan vuoksi. Semifinaali oli tarkoitus näyttää sunnuntaina, kertoo ohjelman tuottaja MTV.

– Tarvittavat altistusjäljitykset ja karanteeniin määräämiset on käynnistetty välittömästi terveysviranomaisten toimesta ja odotamme viranomaisten lisäohjeita. Koska työryhmän turvallisuus ja terveys on meille ensiarvoisen tärkeää, on sunnuntain lähetys päätetty nyt perua varotoimenpiteenä, sanoo ohjelman vastaava tuottaja Kati Launiainen tiedotteessa.

MTV kertoo tiedottavansa kauden jatkumisesta myöhemmin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suositusta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta on nyt käynnissä 13. tuotantokausi.