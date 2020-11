Seikkailu Astrid Lindgrenin hengessä alkaa eteisen lattialta – neljäs lastenkirja toi Finlandian Anja Portinille

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto myönnettiin tänä vuonna teokselle, jonka aihe on kirjallisuudessa "ikivanha ja paljon käsitelty". Näin kuvailee hylättyjen ja unohdettujen lasten teemaa Anja Portin, joka voitti palkinnon teoksellaan Radio Popov (Kustantamo S&S). Kirjan on kuvittanut Miila Westin.

Voittajan valinnut näyttelijä Christoffer Strandberg kuvaili teosta fantastiseksi saduksi, joka on samalla välitön ja totuuteen ja todellisuuteen ankkuroitu tarina inhimillisyydestä.

– Lapset ovat oivaltavia ja fiksuja. He osaavat käsitellä tunteita, joille heillä ei vielä ole sanoja, ja siksi haluan palkita kirjan, joka sai minut nauramaan, itkemään ja välittämään, joka maanläheisellä ja lähestyttävällä tavalla on välittämisen ja mielikuvituksen riemujuhlaa, hän sanoi palkintolähetyksessä.

Kirjan päähenkilö on kouluikäinen Alfred, joka ei ole tavannutkaan äitiään. Poissaoleva isä kiertää kiireisenä maailmaa. Pieni poika joutuu olemaan niin paljon yksin, ettei hän ole täysin varma edes omasta nimestään.

– Lastenkirjoissa pitää ja voi käsitellä myös vakavia aiheita, mutta tietysti pitää pohtia sitä, millä tavalla sen tekee. Koetin tehdä kirjan maailmasta kiehtovan paikan, jossa on myös turvallisia aikuisia, lämpöä, huumoria ja seikkailua, Portin sanoo STT:n haastattelussa.

Kirjailija kertoo, että seikkailullinen lastenromaani sai alkunsa hänelle tyypilliseen tapaan yksittäisestä mielikuvasta, joka alkoi kasvaa tarinaksi. Tässä tapauksessa hän kuvitteli pienen pojan, joka odottaa unta eteisen lattialla, kun postiluukusta putoaa jotain. Mitä se voisi olla?

Alfredin yllätykseksi aamun lehden välistä löytyvät voileipä ja villasukat. Niiden lähettäjäksi paljastuu lehdenjakaja Amanda, jonka matkassa Alfred saa huomata, että ainakin jotkut aikuiset kuulevat lasten hädän.

Samalla Alfred tutustuu muihin kaltaisiinsa ikätovereihin. Syntyy unohdettujen oma media, Radio Popov.

– Teemana on ystävyyden ja yksin olemisen kysymys. Turvana voi olla yksi aikuinen tai lasten yhteisö, mutta yhtä kaikki jokaisella on tarve tulla kuulluksi. Sitä kautta esiin nousee oman äänen löytämisen merkitys, Portin sanoo.

Dahl ja Lindgren omia suosikkeja

Radio Popov on helsinkiläisen Portinin neljäs lastenkirja. Vuonna 1971 syntynyt kirjailija on aiemmin myös toimittanut tietokirjoja sekä kirjoittanut aikuisille suunnatun romaanin Muistokirjoitus.

Lapsille tai aikuisille kirjoittaminen ei Portinin mukaan poikkea toisistaan, vaikka kirjoitustapaa joutuu pohtimaan kohdeyleisön iän mukaan. Itse kirjoittamisessa kyse on ammattikirjoittajalle kuitenkin samanlaisesta asiasta.

– Olen tekemisissä samankaltaisten asioiden parissa riippumatta siitä, kenelle kirjoitan; mietin kieltä, tekstin rakennetta, rytmiä ja tarinan kaarta.

Aihevalintaa kohdeyleisö ei kuitenkaan rajaa.

– Ennen kaikkea halusin kirjoittaa seikkailutarinan, joka peilaa jotenkin meidän omaa aikaamme, Portin sanoo.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan lastensuojeluilmoitusten määrä on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut. Ilmoituskynnys voi tietysti olla madaltunut, mutta joka tapauksessa apua tarvitsevia lapsia ja perheitä on paljon. Se on tavattoman iso ongelma, jota pitäisi pystyä jollain tavalla käsittelemään myös taiteessa.

Lasten ja perheiden hätä ei ole suinkaan uusi asia yhteiskunnassa tai kirjallisuudessa, kirjailija tunnustaa. Portin arvioi, että unohdetuista lapsista on kirjoitettu niin kauan kuin romaaneja on ylipäänsä laadittu.

Teeman pitkistä juurista huolimatta kirjalla ei ole suoria esikuvia. Lukijat ovat tosin löytäneet teoksesta yhteyksiä Roald Dahlin, Tove Janssonin tai Astrid Lindgrenin tuotantoon.

– Tunnistan itseni siitä siten, että olen tykännyt Dahlin kirjoista, koska niissä on synkkiä aiheita, mutta myös omaperäistä huumoria. Lindgrenin lapset puolestaan ovat aktiivisia toimijoita. Ehkä ne siellä taustalla häämöttävät, Portin pohtii.

Tekniikan historia pääsi teokseen

Lasten hädän ohella teoksessa pääsee esille hieman yllättäen tekniikan historia. Kirjan nimi Popov viittaa venäläiseen fyysikkoon Aleksandr Popoviin, joka eli juliaanisen kalenterin mukaan 1859–1905.

Popov kuului radioteknologian varhaisiin kehittäjiin ja vieraili myös Suomessa. Vuonna 1900 hän muodosti erään maailman varhaisimmista radioyhteyksistä avustamaan kalastajien pelastustöitä keskeltä talvista Suomenlahtea.

Portin perehtyi kirjaa varten Popoviin ja radion historiaan. Kirjailija muun muassa vieraili Pietarissa tekniikan museossa ja Popovin nimeä kantavassa museossa.

– Sain taustatyöstä idean, millaisia vanhat laitteet olivat. Vaikkei tekniikka ole kirjassa kovin olennaista, halusin kuitenkin selvittää, mikä olisi mahdollista, jotta se olisi kirjassa uskottavaa.

Seuraavat kirjat ovat jo tekeillä, mutta tässä haastattelussa Portin ei halua niistä vielä puhua.

Finlandia-palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että hyvä lasten- tai nuortenkirja on sellainen, johon voi palata läpi elämän löytääkseen uusia ulottuvuuksia ja todetakseen, että tässä on oltu asioiden ytimessä koko ajan. Tämä on sellainen kirja, Christoffer Strandberg perusteli valintaansa Portinille osoitetussa kirjeessä.