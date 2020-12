Jättiensi-iltoja Yhdysvalloissa suoraan kotikatseluun

Viime torstaina Hollywood-studio Warner julkisti päätöksen, joka mullistaa elokuvabisnestä. Kaikki sen ensi-illat menevät ensi vuonna samanaikaisesti elokuvateattereihin ja suoratoistopalvelu HBO Maxiin. Päätös koskee vain Yhdysvaltojen markkinoita.

Ensi vuoden Warner-elokuvia ovat esimerkiksi uusi Dyyni, neljäs Matrix-tieteisseikkailu ja Angelina Jolie -lännenelokuva Those Who Wish Me Dead.

Elokuvateattereilla on perinteisesti ollut ikkunaksi kutsuttu yksinoikeus elokuviin, joita ne ottavat esittäväksi. Kotitallenteille ja suoratoistoon ne ovat päässeet kolmisen kuukautta valkokangasensi-illan jälkeen.

Euroopassa suurta mullistusta ei ole elokuva-alan ammattilaisten mukaan pian odotettavissa.

Elokuvien levitysyhtiön Nordisk Filmin Katarina Nyman näkee Warnerin ratkaisun syyksi tilanteen, jossa pitkälle ensi vuoteen jatkuva pandemia pakottaa elokuvayhtiöitä keksimään tapoja realisoida tuotantoihin tehdyt sijoitukset.

– Epävarmuus ja nousevat tappiot ajavat vaihtoehtoisiin, mutta todennäköisesti väliaikaisiin tapoihin saada edes osa tappioista kuitattua.

Ennenkuulumattoman jakeluratkaisun takana on myös suoratoistopalvelujen taistelu tilaajista. Disney+ onnistui haastamaan markkinajohtaja Netflixiä. HBO Max ei ole pärjännyt yhtä hyvin.

– Eri striimauspalveluilla on tarve parantaa asemiaan ylikuumentuneilla striimausmarkkinoilla.

Suomessa ikkuna säilyy

Ikkuna on ollut käytössä vuosikymmenet. 1980-luvulla videonauhurien tultua se oli puolisen vuotta tai yli vuosi.

Ikkunan lyhenemisestä tai poistumisesta on puhuttu kauan. Rajoitusten ja yleisön kotiin jäämisen vuoksi vaikeuksiin joutuneet elokuvateatteriketjut olivat menettäneet neuvotteluasemaansa. Warnerilla tiedettiin, että pandemian jatkuessa ainakin ensi vuoden alku on joka tapauksessa tappiollinen.

Teatterilevityksen ikkunasta ei lähiaikoina luovuta Suomessa, Nyman uskoo.

– Toistaiseksi Suomessa on vielä koronasta huolimattakin pystytty elokuvat lanseeraamaan elokuvateattereissa, vaikka riskit ovat rajoitusten vuoksi nousseet suuriksi.

Valkokangaselokuvien ensi-iltoja on siirretty pandemian vuoksi vain eteenpäin. Kotimaiselle elokuvalle elokuvateatteri on ylivoimaisesti tärkein tulonlähde.

– Ajatus yhtäaikaisesta elokuvateatteri- ja striimausensi-illasta tuntuu tuottajan ja levittäjän näkökulmasta taloudellisesti hankalalta yhtälöltä näin pienellä markkinalla kuin Suomi, Nyman sanoo.

Kritiikkiä kentältä

Myös Disney päätti julkaista pandemian jalkoihin jääneet suurtuotantonsa Mulanin ja Soulin suoraan suoratoistoon ilman valkokangasesityksiä useimmissa maissa.

Hollywood-studioiden temppuja selittää se, että tuottaja ja striimauspalvelu kuuluvat samaan konserniin. Silti yksittäisillä elokuvilla on myös eri tuotantoyhtiöitä, ja jotkut niistä ovat kritisoineet Warneria.

Myös teatteriketjut ottivat Warnerin tempauksen vastaan tyrmistyneesti. Mahdollisuus katsoa uutuus kotona striimauksena voi louhaista suuren osan elokuvalippujen tuloista. Toisaalta moni halunnee yhä nähdä spektaakkelit suurelta kankaalta.

– Television tulosta alkaen on kysytty, kannattaako mennä elokuviin, jos leffan näkee pian kotona, sanoo Suomen elokuvayhtiöiden kattojärjestön Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

– Koskaan historiassa ei ole ollut niin paljon erilaisia mahdollisuuksia nähdä elokuvia kuin juuri ennen koronaa, ja silti elokuvateattereilla meni hyvin.

Kestävätkö elokuvateatterit?

Monet elokuvantekijät ovat kritisoineet Warnerin ratkaisua julkaista suurtuotantoja samanaikaisesti striimaukseen ja valkokankaalle. Moittijoihin kuuluvat Dyynin ohjaaja Denis Villeneuve ja Warnerille useimmat elokuvansa tehnyt Christopher Nolan.

Dome Karukoski on ainoa suomalaisohjaaja, joka on työskennellyt viime vuosina Hollywoodissa.

– Seuraava amerikkalaiselokuvani voi hyvin olla suoraan striimaukseen menevä, Karukoski sanoo.

– Striimauselokuviinkin panostetaan todella paljon, sekä tuotantoon että niiden näkyvyyteen. Katsojia voi tulla striimauksessa paljonkin enemmän.

Toisaalta Karukoski sanoo tekijöiden olevan huolissaan läpinäkyvyydestä. Striimauksen katsojaluvut ovat salaisia ja tulonjako vaikeasti arvioitavaa. Tekijöille ei välttämättä jää samaan tapaan rojalteja kuin elokuvateatterielokuvista.

– Elokuvateatterit eivät kuole. Ne kehittyvät, Karukoski muistuttaa.

Valkokangas mahdollistaa suurimman elämyksellisyyden. Katsojat ovat yli sadan vuoden ajan maksaneet siitä, että heidän tunteitaan manipuloidaan siihen oivallisimmissa olosuhteissa.

– Elokuvateatterissa itketään pienestäkin. Muistamme yhteisöllisiä elokuvateatterikokemuksia koko ikämme. Ei elokuvateatteria voi verrata samaan sohvaan, jolla istuen katsot uutiset joka ilta.