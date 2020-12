Eurooppalaisen komediaelokuvan palkinnon on saanut ranskalainen Un Triomphe (The Big Hit). Elokuvan on ohjannut Emmanuel Courcol. Euroopan elokuva-akatemian palkinto jaettiin virtuaalisessa tapahtumassa perjantaina.

Elokuva kertoo näyttelijästä, joka pitää vankilassa näytelmätyöpajaa. Hän saa luvan viedä vangit kiertueelle esittämään ryhmän yhdessä harjoittelemaa Samuel Beckettin kuuluisaa näytelmää Huomenna hän tulee. Suomea sarjassa edusti Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit, jonka pääosissa ovat Seela Sella, Leena Uotila ja Saara Pakkasvirta. Filmi on kolmen sisaruksen road movie. Sarjassa oli lisäksi ehdolla espanjalais-ranskalainen elokuva Ventajas de viajar en tren ( Advantages of Travelling by Train).