Joulusesongin menettäminen iskee elokuvateattereihin rajusti

Joulu on elokuvateattereille vuoden tärkeintä aikaa. Joulukuussa 2019 suomalaiset kävivät elokuvissa noin miljoona kertaa. Tänä vuonna joulukuun kävijämääräksi on arvioitu 30 000.

Sesonki menetetään, koska suurten kaupunkien elokuvateatterit ovat rajoitusten vuoksi kiinni yli loppiaisen. Siksi ei tule ensi-iltojakaan.

– Uskomattoman pahaltahan tuo 30 000 kuulostaa, sanoo Suomen elokuvateatteriliiton puheenjohtaja Aku Jaakkola.

Pandemia iski alaan rajusti. Koko vuoden kävijämäärä elokuvateattereissa on 55 prosenttia pienempi kuin 2019. Alan yritysten kattojärjestö Filmikamari arvioi, että lipputulojen menetys on 53 miljoonaa euroa.

Suomen 176 elokuvateatterista suurin osa on pienyrityksiä. Valtaosan liikevaihdosta tekevät kuitenkin ketjut.

Markkinajohtaja Finnkinon emoyhtiö AMC on varoittanut Yhdysvalloissa, että sen käteisvarat loppuvat tammikuussa. Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila toteaa STT:lle, ettei voi kommentoida emoyhtiön asioita, koska AMC on listattu New Yorkin pörssissä. Finnkinon 16:sta monisaliteatterista 12 on nyt suljettuna.

– Kulut ja vuokrat juoksevat lähes entiseen malliin, Wolf-Mannila sanoo.

Aku Jaakkola muistuttaa, ettei yrityksen kokoluokasta voi vetää janaa vaikeuksien vakavuuteen.

– Jotkut isot ja mahtavat ovat juuri tehneet investointeja, ja niillä on suuret henkilökuntakustannukset. Pienillä voi olla oma kiinteistö ja siksi joustovaraa, Jaakkola sanoo.

Ennakoitavuus katosi

Pääkaupunkiseudulla elokuvateatterit avautuvat rajoitetulla kapasiteetilla aikaisintaan 11. tammikuuta. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on 23.1. asti voimassa kokoontumisrajoitus, joka rajoittaa näytäntöjen katsojamäärän 20 osallistujaan.

Jaakkolan mukaan alaa on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Muiden toimialojen rinnalla elokuvateatterit joutuivat kestämään kuukausia ilman liikevaihtoa.

– Teimme turvallisuusmietinnöt ja saimme valtiolta ohjeet ja edellytykset jatkoon, Jaakkola kertoo.

Kesällä elokuvateatterit avattiin uudelleen. Useimmissa salikapasiteetti oli rajoitettu puoleen paikkamäärästä ja hygieniasta huolehdittiin. Kävijämäärät palasivat lokakuussa jopa puoleen normaalitasosta. Uusien rajoitusten myötä salit menivät taas kiinni.

– Vaikeinta on se, ettemme ymmärrä, miksi näin tapahtui.

Jaakkola kertoo elokuvateatterien tehneen turvallisuuden puolesta kaiken pyydetyn ja enemmänkin.

– Yhtään tartuntaketjua ei ole Suomessa jäljitetty elokuvateatteriin. Sanotaan, että rajoituksia ei tehdä enempää kuin on pakko. En tiedä, miten nollan saan muutettua pienemmäksi luvuksi.

Jaakkola muistuttaa, että elokuvateattereissa ollaan hiljaa ja paikoillaan. Useimmissa on myös maskisuositus.

– Olemme toimineet viime viikot vailla minkäänlaista ennakoitavuutta. Emme kritisoi turvatoimia, mutta toimialojen välinen epäoikeudenmukaisuus alkaa jo itkettää.

Joustovara syöty

Jaakkola on myös Suomen toiseksi suurimman elokuvateatteriketjun Bio Rex Cinemasin toimitusjohtaja. Ketju pitää teatterinsa auki paikkakunnilla, joilla se on mahdollista.

– Joissain voimme ottaa saliin 10 henkeä ja toisaalla 50 henkeä, Jaakkola sanoo.

– Niin kauan kun muualla saa tuopin äärellä huutaa päin toisen kasvoja, meillä on omatunto puhdas.

Sesonkiin oli sijoitettu neljä kotimaista ensi-iltaa. Rajoitusten myötä ne siirtyivät ensi vuoden puolelle, komedia 70 on vain numero syksylle 2021 asti.

Jaakkola ja Wolf-Mannila kiittävät levitysyhtiöitä ja tuottajia, jotka mahdollistivat kotimaisia ensi-iltoja viime kuukausille.

– Tulokset ovat olleet tosi hyviä esimerkiksi Tovella, Jaakkola sanoo.

Muutamien suomalaisten elokuvateatterien on kerrottu sulkeneen ovensa lopullisesti pandemian vuoksi. Jaakkolan mukaan on vaikea nähdä, etteikö ikäviä uutisia tulisi lisää.

– Jos joustovaraa oli, se alkaa olla syöty.