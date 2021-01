Cicely Tyson kuollut – moninkertaisesti palkittu näyttelijä tuli tunnetuksi aktivismistaan

Näyttelijä Cicely Tyson on kuollut 96 vuoden ikäisenä julkaistuaan vain pari päivää aikaisemmin pitkää uraansa summaavat muistelmat. Tyson oli ensimmäisiä näkyvään asemaan nousseita mustia elokuva- ja televisiotähtiä, ja hän käytti asemaansa myös rasismin vastaiseen taisteluun.

Hänet palkittiin vuonna 2018 kunnia-Oscarilla, ja hän keräsi useita Emmy- ja Tony-palkintoja.

– Hän on meille afrikkalais-amerikkalaisille kuningatar. Hän joutui tekemään kymmenen kertaa enemmän töitä saadakseen sadasosan palkkiosta, sanoi näyttelijä ja tuottaja Tyler Perry palkintoseremoniassa tuolloin.

Viimeiseksi Tysonin rooliksi jäi osa tv-sarjassa How To Get Away With Murder. Hän esiintyi myös muun muassa elokuvissa Piiat, Paistetut vihreät tomaatit sekä tv-sarjassa Juuret. Hän esitti useita mustia historiallisia hahmoja, kuten Harriet Tubmania ja Coretta Scott Kingiä.