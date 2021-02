Amerikkalaisyhtiö laajentaa elokuvantekoaan Suomessa – "Dual oli vasta alkua"

Yhdysvaltalaisen elokuvayhtiö XYZ Filmsin panostus Tampereelle jatkuu. Ennen kuin seuraava Suomessa toteutettava hanke julkistetaan, tamperelainen Troll VFX tekee erikoistehosteet Netflix-elokuvaan The Trip, jossa XYZ Films on osatuottajana. The Tripin pääosissa ovat Noomi Rapace ja Aksel Hennie.

– Ainakin yksi elokuvamme kuvataan Suomessa tänä vuonna, kertoo tuottaja Aram Tertzakian, yksi yhtiön perustajista.

– Ehkä kuvaamme jo keväällä. Dual oli vasta alkua.

XYZ Films on tyytyväinen Dual-elokuvan tuotantoon Tampereella viime vuonna. Tuolloin Suomi valikoitui englanninkielisen tieteissatiirin kuvauspaikaksi suhteellisesti suotuisan koronatilanteen vuoksi. Tertzakian pitää selvänä, että yhteistyö jatkuu pandemian jälkeen.

Aiemmin Suomessa ei ollut kuvattu kokonaan yhtään amerikkalaiselokuvaa. Kukaan ei halua olla ensimmäinen, Tertzakian pohtii.

– Oletetaan, että on joku salattu syy, miksei tätä ole tehty aiemmin. Kun Dual onnistui ja tekijät nyt hehkuttavat Suomea, me emme ole enää ainoat, jotka haluavat jatkaa tuotantoja Suomessa. Tertzakianin mukaan neuvotteluja useista muistakin hankkeista on käynnissä, mutta ennen sopimuksia hän ei voi kertoa lisää.

Alalta tihkuneiden tietojen mukaan tekeillä on ainakin kauhuelokuva, johon odotetaan saman tunnettuussarjan tähteä kuin Dualin Karen Gillan tai Aaron Paul. Dualin tapaan hanke julkistettaneen kuvausten alkuvaiheessa.

Helsinki ja Oulu mukaan kuvioon

Dualin järjesteli Tampereelle Ilkka Rahkonen. Nyt Tertzakian ja Rahkonen rakentavat verkostoa, johon kuuluvat Tampereen lisäksi ainakin Oulu ja Helsinki.

– Oulussa on teknologiaosaamista. Se voisi olla elokuvakeskus, Tertzakian sanoo. Kaksikko on tällä viikolla tavannut Oulussa kaupungin ja elinkeino- ja työllisyyspolitiikan organisaation Business Oulun ihmisiä.

Tavoitteena on luoda elokuva-alan kansainvälistymispalveluja tarjoava Screen Finland.

– Elokuvateollisuus kehittyy Suomessa kuin mikä tahansa teollisuuden haara, Rahkonen sanoo.

– Emme ainoastaan kutsuisi maahan kuvauspaikkojen etsijöitä, vaan ennen kaikkea hakisimme Suomeen aktiivisesti eri kokoisia tuotantoja.

Rahkonen korostaa, että kyse ei ole sinänsä kulttuurityöstä, vaan kansainvälisen teollisuuden kehittämisestä.

– Tämä ei ole Suomi-kuvan rakentamista. Mutta kun tulee enemmän kansainvälisiä tuotantoja, lopputuote myös kirkastaa Suomi-kuvaa.

Toimivuus vakuuttaa

Dualin kuvaukset päättyivät marraskuussa. Tertzakian vietti kotona Yhdysvalloissa kuusi viikkoa, ja sitten hän jo palasi Suomeen.

Hän on edelleen häkeltynyt, miten hyvin asiat sujuivat tuotannon kannalta.

– Suomessa kaikki toimii.

Screen Finlandin rakentamisesta hän sanoo leikillisesti, että tietysti toive olisi omia mahdollisimman paljon mahdollisuuksia XYZ Filmsille.

– Mutta ei meillä olisi yksin siihen rahkeitakaan. XYZ Films tekee paljon yhteistuotantoja. The Tripin päätuotantoyhtiö on norjalainen 74 Entertainment, ja elokuva on myyty suurimpaan osaan maailmasta Netflixille.

Tertzakian siis vihjaa, että XYZ Films tavoittelee yhteistuotantoja suomalaistuottajien kanssa. Dualin tapauksessa Suomesta ostettiin vain tuotantopalvelut. Silti tuotanto työllisti yli sata suomalaista.

Elokuva- ja televisiotuotantojen määrä Suomessa on nyt muutenkin kasvussa. Helsingissä on aloitettu uusi koulutusohjelma, jolla pyritään saamaan alalle osaavaa työvoimaa nopeasti. Nousu oli selkeää jo ennen pandemiaa. Keskeisenä ajurina ovat tähän asti olleet suoratoistopalvelut.

Tampereen Troll tehtailee tehosteita

Tamperelainen Troll VFX tekee paraikaa The Tripin vfx-töitä eli erikoistehosteita ja muuta digitaalista kuvankäsittelyä. Verisen kauhukomedian ohjannut Tommy Wirkola on aiemmin työskennellyt Hollywoodissa.

Tekeillä on myös toisen, vielä julkistamattoman amerikkalaisen kauhuelokuvan vfx-työt. Niitä toimitusjohtaja Antti Kulmala kuvailee budjetiltaan yhtiön tähänastisista suurimmiksi.

Troll VFX laajenee vauhdilla. Se on saamassa Espanjasta ison budjetin historiallisen televisiosarjan vfx-työt. Muun muassa viimeisimmissä Avengers- ja Jurassic World -elokuvissa työskennellyt Bryan Jones kävi kehittämässä yhtiön tuotantohihnastoa.

– Otamme askelta isompaan sarjaan, kertoo Kulmala.

Troll FX on laajentumassa 30 hengen firmasta jopa 45 hengen työllistäjäksi.

– Kaikki kuvauspaikat eivät sovi kaikkiin elokuviin, mutta vfx voidaan toteuttaa vaikka toisella puolella maailmaa. Elokuvan jälkituotannon tekeminen ei ole paikkasidonnaista, Kulmala summaa.

Yksi alan merkittävimmistä eurooppalaisfirmoista onkin ruotsalainen Important Looking Pirates. Se on tehnyt esimerkiksi Star Wars -sarja The Mandaloriania ja HBO:n Westworld-tieteissarjaa