Supercool on melkein Hollywoodia – Teppo Airaksinen ohjasi Alabamassa kuvatun suomalaiskomedian

Supercool on aivan erilainen suomalainen elokuva. Se on uhkayritys lajityypissä, joka on ollut tiukimmin amerikkalaisten hallussa. Eikä mikään valkokankaalla paljasta, että elokuvalla on suomalainen ohjaaja ja tuottaja.

Alabamassa kuvattu leffa on tyylipuhtaasti high school -farssi. Nimi osoittaa, että reilun kymmenen vuoden takainen lajin muotovalio Superbad on nähty ja analysoitu. Kaikki alkoi tuottaja Olli Haikan haaveista, kertoo ohjaaja Teppo Airaksinen. Mainos alkaa Mainos päättyy – Kysyin joskus Ollilta, miksi haluat niin kovasti tehdä tämän. Sinulla on menestyvä firma, mutta lähdet hankkeeseen, jossa on kaikki nämä lisäpaineet, Airaksinen muistelee. Haikka on Suomen suurimmaksi tuotantoyhtiöksi kasvaneen Yellow Filmin perustaja. Supercoolissa taloudellisen riskin päälle tulivat uudet juridiset kuviot sekä aikaerosta johtuvat öiset palaverit. – Olli kuvaili tilannetta, jossa hän on ulkomailla jossain festareilla ja taksikuski kysyy, mitä teet työksesi. Olen leffatuottaja. Oletko tehnyt mitään, mitä olisin nähnyt, kuski kysyy. Jos kerrankin pääsisi sellaisen tekemään, Airaksinen kertoo. Haikka sitoutti hänet Supercooliin vuonna 2016. Silloin Airaksinen tunnettiin Kimmo-sarjasta sekä elokuvista Kulman pojat ja Napapiirin sankarit 2. Airaksinen kertoo olevansa suuri amerikkalaisten läpänheittokomedioiden fani. – Aloin katsoa genren elokuvia silloin uudella silmällä. Hollywood-tuottaja avasi ovet Supercoolin pääosia esittävät Jake Short ja Miles J. Harvey. Heidät löydettiin pitkän roolitusprosessin jälkeen. Airaksinen kuvaa näyttelijöiden valintaa erilaiseksi haasteeksi kuin Suomessa, jossa kaikki tuntevat kaikki. – Voit pyytää Tommi Korpelan castingiin, mutta kyllä te molemmat tiedätte jo toisenne ja tyylinne, hän summaa. Elokuvahankkeen tärkein harppaus tapahtui toukokuussa 2017 Cannesin elokuvajuhlilla. Airaksiselta oli siellä virallisessa ohjelmistossa lyhytelokuva Katto, joka myös palkittiin. Juhlallisuuksien sijaan Airaksisen festivaali kului amerikkalaisten tapaamisissa. Tuolloin mukaan saatiin Hollywood-tuottaja Scott Eihbinder. – Kun Scott oli mukana, ovet alkoivat avautua meille Los Angelesissa. Ei tarvinnut lähteä nollasta. Lopulta päästiin hommiin Alabamassa. Budjetti on samaa luokkaa kuin vaikkapa Tuntemattomalla sotilaalla. Vähän ennen kuvausten alkua Suomessa oli tullut valkokankaille Airaksisen ohjaama elokuva Juice. – Mietin näyttäväni sen amerikkalaiselle työryhmälle. Onneksi tulin järkiini, Airaksinen sanoo nauraen. – Ei se Suomen 1970-luvun estetiikka olisi heille auennut. Hyvä etten ottanut riskiä, että tulevat kysymään, mitä helvettiä tämä on. Suomessa on vapaus Supercoolin kuvauksistakin on nyt jo melkein kaksi vuotta. Viimeinen este on ollut pandemia. Joskus haaveiltiin avauksesta Yhdysvalloissa, mutta nyt elokuvan ensimmäinen ensi-ilta on Suomessa. – Haluaisin vielä nähdä Supercoolin amerikkalaisen yleisön kanssa. Koenäytöksissä Los Angelesissa ja New Yorkissa elokuvasta pidettiin kovasti. Airaksinen ei usko, että elokuvanteosta Yhdysvalloissa tulisi trendiä suomalaistuottajille. Hanke oli sen verran hankala. Eikä hänellä ole välittömiä tavoitteita Hollywoodin suunnalla. – Näin, miten monimutkaista tämä on, hän sanoo. Suomessa elokuvia tehdään pienemmällä budjetilla, mutta tekijöillä on vapaus ja rauha. – Taiteellisen vapauden saavuttaminen on teollistuneemmassa ympäristössä vaikeaa.