Jyrki Erran romaani Lyijyvalkoinen on voittanut Vuoden johtolanka -palkinnon. Suomen dekkariseura myöntää tunnustuksen edellisen vuoden merkittävästä kotimaisesta dekkariteosta.

Lyijyvalkoinen on arvoituksellinen trilleri, joka vie lukijan kadonneen taideteoksen jäljissä Roomaan keskelle valtapeliä.

– Erran romaani sijoittuu alueelle, johon suomalaisessa rikoskirjallisuudessa ei juuri ole paneuduttu: taidemaailmaan ja siellä liikkuviin suuriin rahoihin, toteaa Vuoden johtolanka -palkintoraati.

Raadin mukaan liki 500-sivuisesta rikosromaanista pääsee harvoin vilpittömästi sanomaan, että sen kerronnasta ei juuri tyhjäkäyntiä ja turhia koukeroita löydy. Lyijyvalkoinen on kuitenkin tällainen opus.

Helsinkiläinen Jyrki Erra (s. 1950) on arkkitehti, joka on toiminut työuransa julkisten rakennusten suunnittelutehtävissä. Lyijyvalkoinen on hänen kolmas romaaninsa.