Suomea edustaa euroviisuissa rock-yhtye Blind Channel kappaleella Dark Side. Blind Channel oli sekä kansainvälisen raadin että yleisön suosikki. Se sai yhteensä 551 pistettä.

Vuonna 2018 Blind Channel oli Emma-ehdokas Vuoden rock -kategoriassa.

Suomen euroviisuedustaja selvisi yleisöäänten ja kansainvälisen raadin yhteistyössä. Suurin painoarvo oli yleisön äänillä, sillä 75 prosenttia tuloksesta muodostui yleisön ja 25 prosenttia raadin äänistä.

Euroviisut järjestetään Hollannin Rotterdamissa toukokuussa. Kilpailun järjestämistapa ratkeaa myöhemmin koronatilanteen mukaan.

Viimevuotiset viisut peruttiin koronapandemian takia.

Finaalissa kilpailivat myös Oskr, Teflon Brothers x Pandora, Danny, Laura, Aksel, ja Ilta.

Lauantai-illan ensimmäisestä kilpailuesityksestä vastasi Teflon Brothers x Pandora kappaleella I Love You. Teflon Brothers on suomalainen rap-yhtye ja Pandora on ruotsalainen laulaja. Ennen kilpailua järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Teflon Brothersin Pyhimys eli Mikko Kuoppala ja Pandora eli Anneli Magnusson kertoivat siitä, kuinka esityksessä ja kappaleessa on tarkoitus sekoittaa molempien edustamaa musiikkityyliä ja musiikillista historiaa. Pandora on tunnettu etenkin 90-luvun eurodancesta.

Kappale kertoo Pyhimyksen mukaan myös siitä, kuinka suomalaisille on stereotyyppisesti vaikea näyttää tunteitaan.

Magnussonilta kysyttiin, miten Ruotsissa suhtauduttiin siihen, että hän pyrkii Euroviisuihin Suomen edustajana.

– He olivat todella positiivisia. Sain paljon positiivista kommenttia ruotsalaisilta, hän sanoo.

Viime vuoden edustajaa jännittää nyt enemmän

Toisena lavalle nousi viime vuonna Suomen viisuedustajaksi valittu Aksel eli Aksel Kankaanranta kappaleella Hurt. Viisut peruttiin viime vuonna koronapandemian takia, joten Kankaanranta pyrkii nyt uudelleen Hollannin Rotterdamissa järjestettäviin kilpailuihin.

Hän kertoo, että jännittää tällä kertaa hieman enemmän kuin viime vuonna.

– Täällä on erittäin kova taso. Hyviä kilpakumppaneita, tykkään kaikista biiseistä, hän sanoi ennen kilpailua järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tänä vuonna Kankaanranta kertoo laittaneensa kappaleen koreografiaan enemmän peliin. Viime vuonna esitys oli minimalistisempi.

Poldvere edustanut aiemmin Viroa

Kolmantena esiintyi virolainen soul-laulaja Laura Poldvere. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa, että kappale kertoo siitä, kuinka manipulatiivisesta suhteesta voi päästä eroon. Poldveren mukaan kappale sopii hyvin nykyiseen tilanteeseen, sillä kaikilla on takanaan rakas vuosi ja sen jälkeen edessä voi olla uusi alku.

Poldveren mukaan hänen faninsa ovat olleet sekä Virossa että muualla maailmassa todella innoissaan siitä, että hän pyrkii Suomen euroviisuedustajaksi. Hän on edustanut Viroa vuosien 2005 ja 2017 Euroviisuissa.

Dannyn biisi kertoo elämän viimeisestä päivästä

Danny eli Ilkka Lipsanen nousi Poldveren jälkeen lavalle kappaleellaan Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Kappale on Lipsasen sanojen mukaan tosielämään perustuva tarina, jossa yritetään kertoa, miltä tuntuu, kun on maallisen elämän viimeinen päivä.

Kyseessä ei ole mikään menevä euroviisuilottelu. Lipsasen mukaan kappaleen lähtökohta on nimenomaan uuden musiikin kilpailuun osallistuminen.

– Esittelemme teille aivan uuden tyyppistä tekstipolitiikkaa, hän kuvaili.

Lipsanen on osallistunut euroviisukarsintoihin usean kerran aiemminkin. Hänen mukaansa tämä viikko on ollut hänelle suuri ilon viikko.

– Olen nähnyt, mille tasolle suomalainen televisioviihde on noussut, hän sanoo.

Hän sanoo henkilökunnan olevan todella motivoitunutta ja että koko ajan tehdään millimetrin tarkkaa työtä.

Oskr kertoo saaneensa paljon enemmän kuin odotti

Viidentenä esiintymisvuoron sai Oskr eli Oskari Ruohonen kappaleella Lie. Hänen mukaansa show'n visuaalisen ilmeen on tarkoitus kuvastaa sitä, mitä kappaleen esittäjän päässä liikkuu.

Ruohonen sanoi, että aikoo mennä lavalle fiiliksellä ja hän uskoi sen kantavan myös, jos hän pääsee Suomen viisuedustajaksi. Hän lisäksi uskoo kappaleen olevan sellainen, joka parhaimmillaan koskettaa syvästi.

– Siinähän musassa on kyse.

Hän sanoo, että on Uuden musiikin kilpailun ansiosta saanut paljon enemmän mitä hän odotti. Ja jos hän pääsee Suomen edustajaksi, hän tekee parhaansa ja toivoo sen olevan tarpeeksi.

– Toivon ja uskon ,että ihmiset saavat isoja tunteita kappaleesta. Toivon, että se on tarpeeksi, hän sanoo.

Blind Channel on aina kokenut olevansa altavastaaja

Ruohosen herkistelyn jälkeen lavalla nähtiin hieman erilaista meininkiä, kun vuorossa olivat Blind Channel. Yhtyeen Joel Hokka ja Niko Vilhelm kertoivat ennen esitystään tiedotustilaisuudessa, että haluavat esityksellään tuoda ilmi sen, mitä he ovat aina olleet.

Esityksen lopussa yhtye nosti keskisormet pystyyn. He kertoivat, että kyseessä statementti, sillä he ovat joutuneet todistelemaan paljon ja taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.

Lisäksi keskisormien nosto kuvaa heidän mukaansa tunnetta, mikä monille on tänä vuonna varmasti ollut – halu nostaa keskisormet pystyyn ja huutaa.

Blind Channelilla on ollut jonkinlainen ennakkosuosikin asema.

– Me aina koimme, että olemme altavastaajia. On tosi imartelevaa, että saatiin se ennakkosuosikin paikka. Haluamme näyttää, että he eivät olleet väärässä, Vilhelm sanoo.

Hokka lisää, että se ennakkosuosikin asema tuo painetta.

Ilta kertoi jännittäneensä paljon

Ilta Fuchs eli artistinimeltään Ilta esiintyi viimeisenä. Hän lauloi kappaleen Kelle mä soitan flyygelin takaa. Fuchs sanoi ennen esitystään erottuvansa muista mekkonsa lisäksi sillä, että hän laulaa koko sydämestään.

– Luotan, että se riittää. Ihmiset haluavat nähdä siellä sen aidon ihmisen.

Häntä pyydettiin vannomaan, että hän laulaa myös Euroviisuissa suomeksi, jos hänet valitaan Suomen edustajaksi. Fuchs lupasi tämän.

– Esitän sen suomeksi. Teksti ja melodia sopivat toisiinsa, hän sanoi.

Fuchs kertoi jännittävänsä kovasti ja sen takia hän oli muun muassa hölöttänyt koko päivän.