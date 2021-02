Hillary Clinton kirjoittanut poliittisen trillerin – julkaistaan lokakuussa

Yhdysvaltojen entinen ulkoministerion kirjoittanut romaanin, joka julkaistaan 12. lokakuuta. Clinton on kirjoittanut kirjan yhdessä kanadalaisen dekkarikirjailijakanssa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC

Kirja on poliittinen trilleri, joka kertoo Yhdysvaltojen hallituksesta terrori-iskun aikana. Kirjan päähenkilö on Yhdysvaltojen ulkoministeri, joka on tehtävässään ensimmäistä kertaa.

Hillary Clinton toimi presidentti Barack Obaman ensimmäisen kauden aikana ulkoministerinä vuosina 2009–2013. Hänen puolisonsa Bill Clinton oli aiemmin Yhdysvaltojen presidentti vuosina 1993–2001. Hillary Clinton pyrki myös presidentiksi, mutta hän hävisi vaalit Donald Trumpi lle vuonna 2016.

Kirjan luvataan paljastavan kulissien takaa yksityiskohtia, joita vain sisäpiiriläinen voi tietää.